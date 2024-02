Por Daniel Parra |

Kerem Bürsin fue el invitado de 'La resistencia' el jueves 22 de febrero. David Broncano, además de rol de entrevistador, se encargó de realizar una traducción simultánea. El actor turco tuvo tiempo para hablar sobre las montañas de Turquía y los implantes capilares, o para romper la taza con la que promocionó su nuevo proyecto con la empresa de entretenimiento digital Olyverse, que ha creado un metaverso con el intérprete como protagonista.

Kerem Bürsin y David Broncano en 'La resistencia'

, le dijo Broncano al entrevistado, después de que un miembro del público comenzara a cantar en mitad del programa. El comentario desató las risas del actor de ' Love is in the air ', que no se creyó al principio que el presentador no conociera al hombre que había interrumpido la entrevista. Posteriormente, el humorista quiso hacerle las preguntas clásicas a Bürsin. Sobre cuánto dinero tiene,: "¿Tú lo sabes?". "¡Por supuesto que lo sé!", contestó Broncano. Sin obtener una respuesta en la primera de las cuestiones, el presentador pasó a la segunda:

La manera en la que el cómico formuló la pregunta sorprendió al actor: "Supongo que es la mejor manera de hacer esa pregunta". Bürsin también se negó a contestar, pero le preguntó a Broncano, que accedió a dar una respuesta. El conductor del programa señaló que está en una relación desde hace dos años y medio, y puntuó con un 9,7 a su pareja, la actriz Silvia Alonso: "Y hacemos el amor todas las mañanas". "Cada mañana abro las ventanas, siento el viento, hacemos el amor y nos unimos juntos con la madre naturaleza", continuó Broncano, respuesta que dejó confundido a Bürsin. "Tengo un arenero en la habitación, y siempre hacemos el amor en la arena", explicó.

"Te doy un ocho"

Al principio de la entrevista, Miguel Campos, coordinador de guion de 'La resistencia', aludió a la diferencia estética entre David Broncano y Kerem Bürsin. "Sé que tú eres muy atractivo, pero no creo que yo no sea atractivo", dijo el presentador. El actor se mostró de acuerdo con él: "Eres atractivo. Te doy un ocho". La puntuación del modelo sorprendió a Broncano, y Bürsin opinó que el cómico era el más guapo de los dos. El intérprete pidió la opinión del público, que se mostró en desacuerdo en su mayoría. "¡Estos tíos son crueles! ¿Qué haces aquí? Vámonos", exclamó asombrado el actor. "No me quieren en absoluto, me insultan todo el tiempo... Esta gente está loca", cerró Broncano.