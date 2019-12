Kevin Spacey "resucita" a Frank Underwood en un nuevo video navideño

Como el turrón, Frank Underwood vuelve por Navidad. Hace un año Kevin Spacey nos sorprendió con un extraño vídeo navideño en el que volvía a encarnar al antihéroe protagonista de 'House of Cards' para defenderse de las acusaciones de acoso sexual que pesaban sobre él y que le mantuvieron meses alejado de los medios. Este año el actor ha vuelto a repetir la estrategia con un video algo más optimista pero igual de extraño titulado "KTWK" ("Kill Them With Kindness").

Kevin Spacey felicita las fiestas encarnando de nuevo a Frank Underwood

El clip, que dura menos de un minuto, muestra a un Spacey mucho más animado y optimista, ataviado con un jersey navideño y azuzando el fuego de una chisporroteante chimenea. "¿De verdad pensasteis que iba a perder la oportunidad de desearos una Feliz Navidad?" pregunta Spacey reproduciendo la inconfundible manera de hablar de Underwood.

"Ha sido un año bastante bueno y esto agradecido de haber recuperado mi salud", prosigue el actor que afirma que en este tiempo ha habido muchos cambios en su vida. "Ahora que nos aproximamos al 2020, quiero emitir mi voto para que haya más bondad en este mundo. Y sé lo que estáis pensando: ¿lo dice en serio? Lo digo muy en serio. Y no es tan difícil, creedme. La próxima vez que alguien haga algo que no os guste, podéis atacar. Pero también podéis contener vuestro fuego y hacer algo inesperado. Podéis... matarle con amabilidad."

Dos años bajo sospecha

El año pasado, el actor utilizó el inesperado discurso de Nochebuena para defenderse del movimiento #MeToo y de las acusaciones de conducta sexual inapropiada, pero también aprovechó para expresar su disgusto con la manera en la que 'House of Cards' manejó su apresurada salida. El video de tres minutos, que acumuló 4,5 millones de visitas en un día, fue publicado poco después de que se hiciese público que sería procesado por un cargo de agresión sexual y lesiones por el Tribunal del Distrito de Nantucket en Massachussets.

Este caso fue archivado a mediados de este año debido a la ausencia del testigo denunciante, y lo mismo sucedió con otros dos casos penales muy similares. Además, la Fiscalía abandonó un cuarto caso después de la muerte del acusado. Sin embargo, el actor sigue bajo sospecha y está siendo investigado en Reino Unido por seis presuntas agresiones sexuales.