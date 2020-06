Kiko Hernández sufre un accidente de coche con sus hijas: "Vaya asco de año, de mierda y de todo"

Después de un tiempo sin aparecer por 'Sálvame', Kiko Hernández regresó al plató dando una información que impresionaría a sus compañeros: "El sábado tuve un accidente de coche, pero gracias a Dios no pasó nada". Eso sí, especificaba que tiene "un poco fastidiadas las cervicales del impacto". El resto de tertulianos se sorprendió por no haberse enterado de nada de lo ocurrido hasta el momento.

Kiko Hernández, en 'Sálvame'

Pese a estar bien de salud tras este accidente, la rabia pudo con el colaborador, quien llegó a exclamar: "¡Vaya asco de año, de mierda y de todo!". Acto seguido, explicó que en el momento del impacto iba con sus hijas y reiteraba que todos están bien, aunque se ha quedado sin coche tras chocarse contra un muro.

"Es un coche muy alto y no vi el muro", contaba Hernández a Lydia Lozano, que ejercía de presentadora de 'Sálvame' en la entrega del 24 de junio. El colaborador explicaba que "las cámaras del coche pitan cuando te vas acercando, pero no pitó nada. Yo le di a acelerar para entrar a un sitio de comida rápida y me quedé ahí".

No han circulado las fotos

Kiko Hernández recordaba que el impacto del coche contra el muro "hizo mucho ruido". Lo primero que hizo fue ver que sus hijas estaban bien y luego vio "que había cuatro personas haciendo fotos con el móvil". Sin embargo, esas fotos no han circulado, algo que agradecía el colaborador que no las ha visto publicadas en ningún sitio.