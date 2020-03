El motivo por el que Kiko Hernández no ha vuelto al plató de 'Sálvame' durante la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus COVID-19 y el confinamiento para intentar frenar los contagios en nuestro país ha provocado una auténtica revolución en nuestra pequeña pantalla. Se han paralizado los rodajes de todas las series españolas, se han suspendido las grabaciones de los formatos de entretenimiento que iban a ser lanzados esta primavera y los espacios en directo se están realizando con equipos mínimos en sus estudios. La mayor parte de redactores están teletrabajando y en los platós encontramos el número imprescindible de empleados para poder sacar adelante estos programas en directo.

Kiko Hernández en 'Sálvame'

Es lo que precisamente está pasando en 'Sálvame'. El magacín producido por La Fábrica de la Tele, además de no contar con público en plató, ha variado su grupo de colaboradores habitual. Hay un grupo de rostros que han preferido estar en su casa toda la cuarentena y conectan únicamente vía Skype con el espacio que conducen Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla y Carlota Corredera. De esta forma, en plató, desde hace ya unos días, acuden de forma habitual Rafa Mora, Kiko Matamoros, Antonio Montero, Antonio David Flores, María Patiño y Miriam Saavedra. Ellos son algunos de los colaboradores que sí están acudiendo al barrio de Fuencarral de Madrid a formar parte del espacio.

Una de las grandes ausencias sin duda es la de Kiko Hernández. El colaborador estrella del formato de Telecinco no ha pisado el plató de Telecinco desde que arrancase el confinamiento. Pese a que se ha conectado con él en la entrega de 'Sálvame' de este 31 de marzo, este no ha acudido al formato. ¿La razón? Se encuentra al cuidado de sus hijas, Abril y Jimena. Este ha preferido no arriesgar y ha querido quedarse con ambas cuidándolas durante todo el día en su hogar. De esta forma, ha priorizado su vida personal sobre la profesional y ha preferido restar en casa hasta que pase toda la crisis sanitaria que azota a nuestro país desde hace semanas.

Hernández ya lo avisó

El propio colaborador ya avanzó su intención semanas atrás cuando en una de las últimas entregas de 'Sálvame' en las que estuvo ya avisó que había comprado infinidad de comida y rollos de papel higiénico para no tener que moverse de casa. Algo similar a lo que ha sucedido con Belén Esteban, que tal y como contó, al formar parte del grupo de riesgo (por su enfermedad y compartir hogar con un sanitario), tiene que quedarse en su casa de forma obligada. Pese a ello, La Princesa del Pueblo cuenta con su particular sección de cocina desde su hogar. En esta la hemos podido ver ya cocinar delicias como una tortilla de patatas o unas croquetas caseras.