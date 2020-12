Kiko Hernández aparece en 'Sálvame' en silla de ruedas y confiesa qué objeto conserva de 'GH 3'

Kiko Hernández ha sorprendido a todos los espectadores de 'Sálvame' al aparecer en silla de ruedas, algo que no había ocurrido nunca y que tanto él como el director del programa, David Valldeperas, han querido explicar el motivo a la audiencia. Ambos han contado que el colaborador sufre artritis psoriásica que le produce lumbalgia, por lo que los dolores le impiden andar.

David Valldeperas, Kiko Hernández y Carlota Corredera

Valldeperas ha confesado que no creyó a Kiko cuando este le comentó que deseaba tomarse el día libre porque tenía grandes dolores. El director pensaba que el colaborador quería un día más de vacaciones en estas fiestas tan señaladas, pero ha reconocido que Hernández verdaderamente se encontraba mal y le ha agradecido su profesionalidad por continuar con su trabajo pese a sus molestias físicas. "Es verdad que la cara que vi me di cuenta que el chaval estaba mal. Ayer aguantó toda la tarde, estuvo estupendo como siempre y hoy ha vuelto", ha dicho el director.

Carlota Corredera, que estaba escuchando atentamente la conversación de sus compañeros, ha querido introducir el punto de humor diciendo que hoy no trabajaba Kiko, sino su abuelo. "Ya te has dado cuenta por qué nunca me casé contigo: por la vejez que me ibas a dar", ha continuado bromeando la presentadora. Mila Ximénez se ha unido a la charla y ha sacado a relucir también su sentido del humor al ver que habían traído un fisio a plató para que le diera un masaje al colaborador: "¿Kiko tiene una lumbalgia y le traéis un fisioterapeuta? ¿Y a mí qué me vais a traer?¿Una UCI?".

"No soy agarrado, soy previsor"

Mientras que se llevaban a cabo las diversas tertulias que estructuran el programa, un fisioterapeuta le ha dado un masaje a Hernández, pero el colaborador no se ha distraído ni un minuto y ha participado en todas las conversaciones. De hecho, ha confesado que todos los productos que llenan su cesta de la compra son de marca blanca: "No soy agarrado, soy previsor. Hoy estamos aquí, pero mañana a lo mejor estamos comiéndonos los mocos".

Laura Fa ha insinuado que su compañero era en realidad un hipócrita cuando hablaba de la cultura del ahorro, afirmando que sus zapatos valen "25 compras". El colaborador ha reaccionado al escuchar ese comentario y se ha incorporado de la camilla. "¡Me cago en la leche!", ha exclamado Kiko, para a continuación confesar que los zapatos que llevaba puestos los llevó durante su paso en 'GH 3'. Carlota Corredera ha estallado en un ataque de risa al saber que los zapatos de su compañero tenían dieciocho años y los ha examinado para comprobar que sí que estaban limpios, pero con pequeñas roturas.