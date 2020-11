El motivo por el que Kiko Hernández presentó 'Sálvame' con gafas de sol

Kiko Hernández ha sorprendido este pasado martes 3 de noviembre al presentar 'Sálvame Limón' ataviado con unas grandes y oscuras gafas de sol que ocultaban por completo su mirada. El presentador ha decidido sincerarse con la audiencia y comenzar el programa explicando la razón por la que lleva este look al más puro estilo Risto Mejide, pues era consciente de que todo el mundo se preguntaría a qué se debe este cambio.

Kiko Hernández presenta 'Sálvame Limón' con gafas de sol

Tras presentar a todos sus compañeros presentes en plató, Hernández ha comenzado su explicación. "Llevo gafas de sol porque no me he operado ni me he hecho nada en los ojos", ha dicho el presentador en primer lugar, para disipar rumores acerca de una posible operación de vista o de un retoque estético. "Simplemente que ayer por la mañana me levanté con un pedazo de orzuelo", ha afirmado, sacando de dudas a los espectadores.

Hernández se ha negado en rotundo a enseñar su ojo derecho, pese a la insistencia del director del programa. "¡No!", era la tajante respuesta en forma de grito hecha por el colaborador. "Tengo un ojo que está a punto... que se me va a caer. Pero bueno, mientras no se caiga...", ha continuado diciendo el madrileño para justificar por qué no quería mostrar su mirada.

"¿Sabes cuándo se me va a caer el ojo?"

Tras aclarar el motivo por el que llevaba gafas de sol, Hernández ha demostrado su sentido del humor dando paso al primer tema que se iba a tratar en el programa a la vez que lo hilaba con su historia haciendo un chascarrillo. "¿Sabes cuándo se me va a caer el ojo? ¡Cuando mañana lea la entrevista!", ha dicho Hernández en referencia a la exclusiva que Kiko Rivera ha dado en una revista Lecturas posicionándose por primera vez en contra de su madre, Isabel Pantoja.