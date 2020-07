Kiko Hernández carga contra Olvido Hormigos en 'Sálvame': "¿Por qué se da por aludida?"

La revelación de la identidad de una famosa que estaría dedicándose "al oficio más antiguo del mundo" ha puesto patas arriba el mundo del corazón y la pequeña pantalla. 'Sálvame' ha sido el espacio en el que se ha hablado ampliamente del tema después de una serie de audios que llegaron a manos del colaborador del magacín Antonio David Flores y en los que la mujer en cuestión hablaba abiertamente de su nueva profesión, que casi todos desconocían hasta el momento, incluida su familia.

Kiko Hernández y Olvido Hormigos

En el programa se dieron varias pistas sobre su identidad y se llegó a contar que en una de sus últimas citas habría cobrado hasta 2.000 euros "limpios"; pero pese a ello no se quiso revelar su identidad en directo. En ese momento los rumores se dispararon e incluso Olvido Hormigos, famosa exconcursante de realitys y colaboradora televisiva, se dio por aludida, por ello no dudó en enviar un contundente mensaje a los responsables del mismo para evitar que su nombre se relacionase con esta gran polémica. "Espero que no se diga ni una palabra de mí o pondré una demanda por el derecho al honor, intimidad y propia imagen", afirmó esta, tal y como 'Sálvame' reveló en directo.

Pero el problema es que horas después, y es que mientras se hablaba del tema en un momento de la tarde, Kiko Hernández la nombró. Pese a que el presentador intentó primero disimular y después llegó a afirmar que en ningún momento querían relacionar su nombre con el de esta prostituta famosa, muchos creyeron que sí y esto molestó profundamente a Olvido, tal y como hemos sabido dos días después y es que Kiko Hernández ha abierto la entrega de 'Sálvame limón' de este 16 de julio adelantando que se iba a emitir la contundente reacción de la mujer a toda la polémica.

Los zascas de Kiko Hernández

Esto se ha producido , tras un día en el que no se ha hablado del tema en el programa. ha sido este jueves cuando 'Sálvame' lo ha vuelto a abordar sin tapujo alguno. "Volvemos a insistir que esta otra famosa (...) de la que trajeron pruebas Antonio David Flores y Gustavo González (...) nada tiene que ver con Olvido Hormigos", ha querido explicar Hernández al abrir el programa, preguntándose también. "¿Está preocupada? ¿Molesta? ¿Por qué se da por aludida? ¿Tiene miedo a que la relacionen con algo?", ha seguido este, sembrando sin duda la sombra de la duda sobre ella y adelantando que minutos después íbamos a ver la polémica reacción de la chica.