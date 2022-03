El jueves 10 de marzo, surgió en redes sociales el rumor de que Jorge Javier Vázquez no estaría al frente de 'Supervivientes 2022' tras casi once años al frente del popular reality de Telecinco. Ante estas afirmaciones, el presentador por fin aclaró su futuro al respecto el mismo fin de semana, tras echar el cierre a su obra teatral "Desmontando a Séneca" por todo lo alto.

Jorge Javier al frente de 'Supervivientes 2022'

En una breve entrevista para Europa Press en el Teatro Reina Victoria en el que ha puesto fin a su obra, el presentador de Telecinco no dudó en responder a la cuestión de si estaría en plató para conectar con Honduras este año: "yo espero que sí, a mí no me han dicho lo contrario". "Por favor, ¿de dónde salen esas cosas? Eso es la charquilla azul, que cada vez son menos", lanzó entonces Vázquez, entre risas, en referencia a los seguidores de Antonio David Flores.

El fichaje del malagueño por el reality de supervivencia, de hecho, comenzó a sonar apenas unos días antes de que circulara en redes la posibilidad de que Vázquez no repitiera un año más al frente de 'Supervivientes'. Por esa razón, muchos apuntaron a que la posible incorporación de la expareja de Olga Moreno podría haber propiciado que el catalán se bajara el plantel de presentadores, dada su nula relación y sus pullas desde 'Sálvame', algo ya descartado a raíz de las palabras de Vázquez. Asimismo, el hecho de que el catalán haya concluido su espectáculo teatral, el cual lo ha obligado a estar "dos años sin un fin de semana libre", no le impediría ya situarse al frente del formato, como ha ocurrido en el caso de la segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos'.

"No soy vidente"

Además de descartar la posibilidad de retirarse de los escenarios, aunque matizó que "ahora toca descansar un poco", Vázquez también pudo hablar sobre la respuesta de Ana María Aldón en 'Viva la vida', acerca de su comentario sobre una posible separación entre ella y José Ortega Cano. La colaboradora negó rotundamente las palabras de Vázquez, quien quiso dejar claro que sus palabras solo fueron fruto de "una intuición" por su parte. "¿No se equivoca Conchita Hurtado? ¿Pues no me voy a equivocar yo, que no soy vidente?", bromeaba el presentador quien, al conocer que la andaluza había asegurado que "van a luchar por el matrimonio", llegó a afirmar que se alegraba "muchísimo" por ambos.