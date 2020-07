Kiko Hernández la lía al nombrar a Olvido Hormigos al hablar de la prostituta famosa

El nuevo tema estrella de 'Sálvame' es la revelación de la identidad de una mujer que se estaría dedicando "al oficio más antiguo del mundo". Desde el pasado lunes 13 de julio, el formato de La Fábrica de la Tele ha estado dando pistas respecto a la identidad de una famosa española que estaría ejerciendo la prostitución y pese a anunciar que se daría su nombre, finalmente la dirección del mismo, y tras recibir llamadas del entorno de la mujer, han optado por no revelarlo, pero sí dar algunas pistas respecto a su identidad.

Kiko Hernández, en 'Sálvame'

El tema está regalando muy buenos índices de audiencia al formato aunque también está provocando una oleada de críticas al mismo en redes sociales ya que son muchos los internautas que no entienden que se esté presionando públicamente a alguien para que revele que lleva esta doble vida que la dirección del programa ha puesto sobre la mesa. Unas críticas que se repitieron este martes 14 de junio ya que se siguieron dando más datos sobre su trabajo; en este caso fue Gustavo González el que completó la información inicial aportada al programa por parte de Antonio David Flores.

"Se llevó 2.000 euros limpios"

El paparazzi explicó que la supuesta cita duró dos horas, se produjo el domingo 5 de julio en un hotel y por la misma, "la famosa se habría llevado 2.000 euros limpios". "Imagino que ella justifica las salidas diciendo que va a cenar", siguió contando González, sugiriendo que es posible que nadie de su entorno sepa lo que realmente hace en esos encuentros. Este además explicó que llegar a ella es de todo menos sencillo ya que en la agencia en la que trabajaría, "por ver el catálogo, el cliente ya paga 200 euros", y una vez elegida a la mujer en cuestión, "una parte se le paga a un primer comisionista y la otra a la mujer". Por su parte, la agencia se encargaría de la habitación mientras que los gatos al completo sí correrían a cargo del cliente.

El lapsus de Kiko Hernández

¿Quién es entonces la supuesta mujer? Pues bien, unas horas después de que saltase la polémica, la conocida exconcursante de realitys y colaboradora televisiva Olvido Hormigos envió un contundente mensaje a la dirección del programa para evitar que se la señalase a ella. "Espero que no se diga ni una palabra de mí o pondré una demanda por el derecho al honor, intimidad y propia imagen", afirmó esta. Kiko Hernández, en nombre de la dirección del programa dejó claro que "no significa que la persona que lleva una doble vida oculta y la que se ha puesto en contacto, sean la misma persona", para así evitar cualquier tipo de demanda por su parte.

El problema vino cuando este martes 14 de julio, mientras se hablaba del tema, Kiko Hernández dijo su nombre mientras Gustavo González daba los datos de la cita en cuestión. "Le dicen a Olvido... a ver, que se me está olvidando. ¿Cómo le dicen a esta persona que tipo de cliente tiene?", afirmó el presentador del programa, tras quedarse en shock por su lapsus. Mientras que en redes sociales no eran pocos los internautas que creían que no era casual esta pillada, Hernández explicó que el nombre de Olvido no tiene nada que ver con la identidad de la mujer y dejó claro que lo había dicho ya que tenía su nombre en la cabeza por ser la persona que había mandado el mensaje quejándose a la dirección del magacín.