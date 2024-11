Críticas a Víctor Sandoval por su comentario machista a Marta Riesco en 'Ni que fuéramos shhh'

Por Beatriz Prieto |

A pesar de iniciar una aparentemente buena relación en 'Ni que fuéramos Shhh', la distancia entre Víctor Sandoval y Marta Riesco no ha dejado de crecer en los últimos meses, especialmente a raíz de que cada uno presentara su propia candidatura para el Benidorm Fest. El hecho de que ambos fueran descartados parece haber empeorado su relación, hasta el punto de que, en la tarde del miércoles 13 de noviembre, Sandoval estalló contra Riesco, a quien dedicó un comentario muy machista que no tardó en hacerse viral y ser duramente criticado por la audiencia.

Víctor Sandoval se disculpa por su comentario machista a Marta Riesco en 'Ni que fuéramos shhh'

El hecho de que el periodista Juanma Fernández opinara del madrileño que "no tienes muy buena voz", prendió a Sandoval como una mecha:, criticó Riesco a su compañero, quien la increpó con un "tú te callas" mientras sacudía el bastón de faraón que lucía con su disfraz, muy cerca de ella. "Al final el palito ese te lo vas a comer tú", replicó su paisana, mientras Belén Esteban se acercaba a Sandoval para que le entregara el palo, en vano., dando vueltas por el plató, esquivando a la entonces presentadora.

"¿Tú por qué eres tan agresivo?", preguntó Riesco. "¿Que yo soy agresivo? Mira, por mujeres como tú, muchos hombres tienen problemas", soltó Sandoval, encarándose con su paisana y haciendo saltar al instante a Javier de Hoyos. "Marta, te pido por favor que no te vayas, porque no compartimos para nada la opinión que acaba de dar", añadió el presentador. "O se va Víctor, o dejo del programa", lanzó Riesco. Aunque Sandoval hizo ademán de irse, regresó al momento a grito pelado, para encararse con Riesco: "¡Me ha acusado de una cosa que yo no he hecho y no lo voy a consentir! ¡Te acabas de cargar mi carrera!".

Una pobre "excusa"

"Es una lacra machista contra la que estamos intentando luchar y no se va a permitir para nada ese comentario", insistió De Hoyos, una vez Sandoval retiró. "Hay gente a la que Víctor le hace gracia, pero es una persona muy agresiva. Siento que no se le paran los pies cuando se le deben de parar", opinó Riesco. Minutos después, Sandoval regresaba a y advertía que "es la primera vez en mi vida que me siento incómodo con lo que voy a decir". "He hecho un comentario que, una vez más, por no entender esta tele del 2024, porque sigo en la televisión antigua, puede haber molestado a alguna persona", se defendió el colaborador.

"Si alguna persona le ha molestado aquí o en su casa, les pido disculpas, porque no iba con esa intención. Simplemente, yo me he sentido agredido", añadió Sandoval, dirigiéndose a la audiencia y, en general, a los presentes, pero nunca a su compañera. El colaborador incluso confesó que "ahora lo que me apetece es irme a mi casa. No quiero seguir aquí, porque no me encuentro bien", tras lo cual Kiko Matamoros criticó que "es un problema de adaptación no solo al medio, sino a los tiempos". "No debemos hacer drama barato y sí podríamos intentar reducir en la medida de las posibilidades los impactos negativos que desde aquí se puedan lanzar", opinó el colaborador.