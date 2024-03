Por Beatriz Prieto |

Al día siguiente de que se anunciara la expulsión definitiva de Rocío Madrid en la recta final de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del domingo 24 de marzo, la ahora exconcursante compartió su balance sobre su paso por 'Supervivientes 2024'. Unas primeras impresiones compartidas por el reality en redes, en las que Rocío hacía un balance general de la experiencia e incluso apuntaba a sus justos ganadores.

Rocío Madrid disfruta de su primera ducha tras 'Supervivientes 2024'

porque, por un lado, me llevo a gente maravillosa que he podido conocer y la experiencia tan salvaje en la naturaleza, que eso es lo que más me ha gustado de todo", arrancó la andaluza. "Pero es cierto que, por otro lado,con ciertas personas con las que me ha tocado convivir", matizó Rocío, para después confesar su intención de "borrarlos de mi mente, porque han sido horribles", como sus disputas con Aurah Ruiz

Las palabras de la andaluza llegaban después de que, en pleno directo, hubiera denunciado estar "sufriendo lo más parecido al bullying que he vivido en mi vida" tras su llegada a Playa Limbo, donde convivió unos días con Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Lorena Morlote. "Ya os contaré en plató con calma, si me tengo que ir, porque es alucinante", añadió Rocío, en medio de las protestas de sus compañeros, de quienes aseguró que "se han puesto de acuerdo para hundirme" antes de que Sandra Barneda irrumpiera para señalar que "son acusaciones muy graves" y pidiera "gestionarlo mejor".

????Inédito???? Rocío Madrid hace balance de su paso por #Supervivientes2024 tras su expulsión pic.twitter.com/JTdsFTbb2p — Supervivientes (@Supervivientes) March 25, 2024

Compañeros decepcionantes y ganadores

La andaluza también reconoció que Pedro García Aguado era el compañero que "más me ha decepcionado". "Era una persona que yo admiraba cuando la veía en televisión, viajamos juntos en el avión viniendo para Honduras", compartió Rocío, a quien el presentador le "pareció un tío muy peritas, pero ostras, allí en concurso me ha sorprendido para mal". En el lado opuesto, la exsuperviviente confesó tener "varios candidatos" para alzarse con la victoria, "si las cosas son justas y la gente va a votar y a entender el que mejor concurso haga de supervivencia y de convivencia": Javier Ungría, Blanca Manchón o Arkano.