Por Alejandro Burrueco Marín |

Durante la entrevista de Maite Galdeano en '¡De viernes!', Kiko Jiménez se manifestó a través de unos mensajes al colaborador José Antonio León para desmentir las acusaciones de su suegra. Galdeano afirmó que Jiménez había señalado como "la puta de España" a Sofía Suescun tras su participación en 'Supervivientes All Stars'. Como de costumbre, el de Jaén ha utilizado su espacio en 'Fiesta' para contar su verdad en esta disputa familiar.

Kiko Jiménez habla en 'Fiesta' de la entrevista de Maite Galdeano en '¡De viernes!'

, por no decir que solo contó mentiras. Por un momento, pensé que la entrevista la daba María Teresa de Calcuta, en vez de María Teresa Galdeano", afirmó Jiménez. El colaborador volvió a subrayar la necesidad de ayuda psicológica de su suegra: ", como le ha recomendado su hija".

"¿Es normal que dos hijos tengan bloqueada a su madre? Que el público opine, eso da que pensar", añadió el jienense, apelando a la audiencia. "Yo creo que, a día de hoy, Maite no es consciente de la decisión que ha tomado Sofía. Sigue machacando a la persona con la que está su hija, que soy yo. Encima hablando con ese tono siete puntos por debajo de lo que suele hablar", explicó la pareja de Sofía Suescun.

Kiko Jiménez devuelve la acusación

Jiménez habló de la llamada de Galdeano con su hijo Cristian Suescun: "Estás pidiendo a tu hijo que me asesine, hay audios en los que pide que me peguen cuatro tiros". El andaluz aseguró también que todo lo que le acusa Galdeano es un "efecto espejo" de lo que ella hace: "Lo que cuenta no es así, tiene una visión distorsionada de la realidad. Su hija llora porque no la deja ser libre". De hecho, el colaborador reveló que su ausencia de la semana anterior se debió a que Galdeano se había comunicado con su hija a través de terceros: "Frase textual: 'Decidle a esa cría que me active la tarjeta, que ya está bien'".

"Jamás en la vida he dicho algo así de Sofía, ella sí lo ha dicho y yo lo puedo demostrar", contraatacó el jienense sobre la principal acusación de Galdeano, quien aseguró que había insultado a su hija. "Nunca he llamado así a Sofía, es totalmente falso y lo va a tener que demostrar, además de lo de los chantajes emocionales", continuó Jiménez. Asimismo, para reforzar su versión de que es Galdeano quien tiene "faltas de respeto" hacia Suescun, el colaborador incluso mostró unos audios de su suegra: "Dice: 'Mi hija es una puta'".