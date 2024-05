Por Fernando S. Palenzuela |

'Supervivientes 2024' vivió una acusación de infidelidad en pleno directo durante la décima gala. Durante el rato que estuvieron en la palapa los concursantes para hacer frente a los problemas de convivencia que había habido esa semana, se emitió un vídeo en el que Kiko Jiménez y Ángel Cristo comentaban el acercamiento que se estaba produciendo entre Gorka Ibarguren y Marieta Díaz.

Gorka Ibarguren niega las acusaciones de Kiko Jiménez en 'Supervivientes 2024'

Una vez terminado el vídeo, Jiménez aseguraba que era. Primero pedía a sus dos compañeros que compartieran con la audiencia lo que estaba ocurriendo, pero estos aseguraban que no sabían de qué estaba hablando. El novio de Sofía Suescun recurría a la risa y seguía amenazando con contarlo: "y no hacer las cosas por detrás por la audiencia (...)".

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se quedaba boquiabierta, mientras que el otro implicado se levantaba muy enfadado y le pedía a sus compañeros que fueran diciendo uno a uno si las palabras de Jiménez eran ciertas. "Eres un mentiroso compulsivo. ¿Este hombre sabéis lo que hace? Pisar a la gente para que él brille. Es el tío más sucio y más feo que he visto en mi vida. Es un mentiroso compulsivo y no te quiero ni ver, chaval. ¡Qué sucio eres!", gritaba el vasco.

"Me he quedado en shock. Eso no ha pasado. Evidentemente que no ha pasado", negaba Marieta. "Si no, cojo y digo: 'sí, señores, me he liado con Gorka', porque yo no tengo nada que perder. La que está soltera soy yo, pero es que no ha pasado". "Y si ha pasado, que pongan un vídeo en el que algún compañero lo diga", pedía Gorka. "No va a haber ese vídeo", comentaba Kiko Jiménez. "No lo va a haber porque eres un mentiroso compulsivo y te estás retratando cada día más", le reprochaba su compañero. "Ahora os cortáis cuando os vayáis al otro lado de la playa donde no hay cámaras", respondía el andaluz.

Gorka le reprochaba que desde que había entrado al concurso tenía una fijación especial hacia él que no comprendía. "¿No te recuerda el momento capucha a algo? ¿Los dos con la capucha? Yo soy muy observador y vosotros os cortáis en hacerlo delante de la cámara", afirmaba Jiménez. "No hago nada más que hablar de lo mucho que quiero a mi novia y que quiero estar todo el rato con ella, todos mis compañeros lo saben, y sale este hombre sucio y mentiroso", continuaba reprochándole su compañero.

Marieta niega haberse besado con Gorka en 'Supervivientes 2024'

El rumor de la playa

Por su parte, Laura Matamoros aseguró que se había rumoreado que entre los dos había una relación, pero negaba haber visto besos: "Yo veo una complicidad rara". "Aquí hay muchos compañeros que saben de ese tonteo y ellos se encargan de irse", soltaba Kiko Jiménez, ironizando con que eso fuera amistad. "Sí es verdad que con Marieta tengo complicidad porque es mi amiga porque me llevo muy bien con ella. Hasta ahí, se acabó", zanjaba Gorka.

Aurah Ruiz también se metía por medio y aseguraba que desde hacía una semana ya sabía de eso porque lo había hablado con Kiko Jiménez en la ventana que separa las dos playas: "Estaban Kiko y Marieta en la ventana y Kiko me soltó toda la bomba y Marieta se quedó en shock y le dijo: 'no hables de esto'". Rato después, Jorge Javier Vázquez le pedía a Arkano que se pronunciara, ya que veía al rapero cabizbajo. "No me ha parecido bien que Aurah (...) sabiendo que ese beso no se ha producido, con sus declaraciones deje abierta la puerta", comentaba este, iniciando así una discusión con la superviviente.