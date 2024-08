Por Joan Centelles Martínez |

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' saldaron sus deudas pendientes en el debate final que celebraron este 1 de agosto. A las tramas que quedaban por resolver se sumó otra que todavía no había salido a la luz: el presunto acercamiento de Tania Medina con Kiko Jiménez. Así lo destapó Sofía Suescun durante la entrevista a Alejandro Nieto, en el momento en el que el subcampeón hacía balance de su concurso y contaba cómo había sido reencontrarse con Medina. La hija de Maite Galdeano narró lo que habría pasado entre sus respectivas parejas cuando estos fueron a visitarles a los Cayos Cochinos para vivir con ellos la gran final.

Alejandro Nieto, Sandra Barneda, Sofía Suescun y Bosco Blach en 'Supervivientes All Stars'

", le empezaba contando ilusionado Nieto a Sandra Barneda . Al momento, Suescun interrumpía contando la información que le había dado su pareja: "... que Tania empezó a tirarle a caña y tuvo que pararle en seco porque ella se estaba equivocando", aseguraba la exsuperviviente. El resto de concursantes del 'All Stars' no daban crédito a la versión de Suescun y negaban con la cabeza. "", criticaba Adara Molinero

La tercera clasificada del 'All Stars' no tenía pensado sacar esta información a la luz, pero le molestó que su compañero corroborara el presunto acercamiento que ella tuvo con Bosco Blach y del que tanto se especuló durante semanas. "No lo quería decir, pero tú ya te has pasado con el tema de Bosco y de mí, has dado a entender que había no sé qué (...) Yo por respeto no dije nada (...) Si nos ponemos a ir donde queremos ir para hacer daño vamos con todo. Si Tania ha sido así con Kiko en cuatro días no me quiero imaginar cómo ha sido fuera, porque ya sabemos cómo es, no nos sorprendería", criticaba sobre Medina.

"Kiko estaba más suelto que Gabete"

Alejandro Nieto no se achantaba ante las palabras de Suescun y respondía tajante: "Tú eres la menos indicada, porque si nos ponemos a hablar del pasado tú tienes un currículum guay, eh". Acto seguido le devolvía el dardo a la superviviente con otra acusación: "Ten cuidado con Kiko con las hondureñas, que también nos enteramos de cositas, bailando hasta las 7 de la mañana, que estaba más suelto que Gabete". Las palabras provocaron la risa del resto de colaboradores y de la propia Suescun, que respondía al superviviente: "Las volvió locas a todos, pero por lo visto volvió a tu novia más loca de la cuenta", expresaba, antes de pedirle a su pareja que entrara en plató para que explicara el episodio. "Esto lo arregláis fuera, no entremos en bucle", zanjaba finalmente la presentadora.