La décima cita semanal de 'Supervivientes: Tierra de nadie' arrancó el martes 13 de mayo de una forma muy especial, con una especie de "promo" con un tono épico, dada la visita especial que habían avanzado en la cita del domingo: Sofía Suescun regresaba a Honduras seis años después de ganar el reality. Una ocasión en la que el programa la llevó directa a la noria infernal que ella misma estrenó por todo lo alto en su edición, con Logan Sampedro, antes de su emotivo reencuentro con Kiko Jiménez, junto al que superó su propio récord en la mítica prueba.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun se reencuentran en la palapa en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

El programa arrancó una introducción con tono épico en la que se mostraba cómode hacer historia inaugurando dicha prueba. "¡He vuelto!", anunciaba la concursante, sonriente, a quien Carlos Sobera dio la bienvenida después de tildarla de "reina absoluta de la noria infernal". ". Es increíble lo que he sentido desde que he pisado estos cayos tan mágicos que tanto me dieron", confesó la navarra.

Sobre el reencuentro con su novio, Suescun compartió su deseo de "dejarme llevar y disfrutarlo": "Creo que le va a venir muy bien un chute de energía. Están en la recta final y el concurso pesa. Los que hemos estado aquí sabemos que es muy duro y una visita que él no espera para nada, imagínate cómo se va a poner". Además, la navarra opinó de su pareja que "lo veo muy bien" y aseguró que "me encanta su parte cómica, sobre todo el team que ha hecho con Marieta". "Pero he de reconocer que yo no soy muy de bromas y si encima las que hace, no tienen gracia... como novia suya, me cabrea. Intentaré decírselo para que recapacite", matizó Suescun.

"Eres la mujer de mi vida"

Después de que el programa confirmara el fichaje de Suescun como primera concursante de 'Supervivientes All Stars', la influencer sorprendió a Jiménez en palapa, después de que la organización lo engañara para seguir pensando que era imposible que su novia acudiera a visitarlo. La navarra cumplía su palabra y le trasladaba sus palabras en medio de sus besos y abrazos, tras lo cual el andaluz hizo toda una declaración de amor: "Ya lo sabía, pero me he dado cuenta aquí de que eres la mujer de mi vida para siempre y quiero todo contigo. Quiero que seas la madre de mi hijo, que nos casemos. Te amo".

"Yo soy feliz con él desde el principio, mi amor se ha ido transformando. Para mí es una persona superimportante y muchas veces te echo de menos", reconoció Suescun, quien cortó de raíz cualquier posibilidad de que Jiménez le propusiera matrimonio en televisión porque "no me gusta eso". La pareja protagonizó a continuación una noria infernal clásica, al estilo de la que marcó el concurso de Suescun, en la que debían aguantar más allá de su récord de diez minutos y 47 segundos. Una marca que Jiménez y Suescun superaron juntos, con heridas y roces incluidos, y por la que fueron premiados con una noche a solas en Cayo Paloma.