La mala relación entre Kiko Matamoros y Carmen Borrego es insostenible. El colaborador de 'Sálvame' amenazó a su compañera y al resto de su familia, al anunciar que tenía una información que haría "temblar los cimientos" de la casa de las Campos. Además, el madrileño tachó de "soberbia" a la hija de María Teresa Campos, lo que provocó una fuerte discusión en plató.

Carmen Borrego y Kiko Matamoros, en 'Sálvame'

Todo comenzó cuando Kiko Matamoros anunció que tenía en su poder una complicada información sobre las Campos. De hecho, sería tan delicada que aseguró que era necesario el famoso "pulpillo" del programa. "Es un problema que no has generado tú, es un tema que afecta a los cimientos del clan", le dijo el colaborador a Carmen Borrego. Esta posible bomba no sentó nada bien a la hermana de Terelu Campos, quien no dudó en atacar a su compañero: "Eres tan poco objetivo, que no me interesa nada de lo que digas", comentó Borrego.

La tensión seguía en aumento, por lo que Borrego quiso defenderse antes de que Matamoros ofreciera la noticia: "Los cimientos de mi casa no los mueve nadie", dijo visiblemente enfadada. Estas palabras no frenaron la insistencia del exmarido de Makoke, quien confirmó que la supuesta bomba sería "absolutamente insoportable" para la colaboradora del espacio producido por La fábrica de la tele.

Los reproches de Matamoros

Según explicaron en 'Sálvame', una fuerte discusión entre Carmen Borrego y Kiko Matamoros provocó que este atacara con más dureza a su compañera: "A esta señora le sobra soberbia por todos lados". El madrileño comentó que Borrego le había pedido en privado que "dejase en paz" a los suyos, lo que hizo que el colaborador no se callara: "A tu familia, lo único que he hecho yo es defenderla", comentó.

A pesar de haber anunciado la información durante toda la emisión, finalmente, la bomba de Matamoros sobre las Campos no salió a la luz durante la emisión del 25 de octubre. Eso sí, el colaborador dejó clara su intención de contarla en directo: "Esta información se va a dar sí o sí, la dirección sabe cómo soy. A mí callarme es difícil", aseguró, mientras estaba subido en la plataforma.