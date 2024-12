Por Pablo Fernández Pérez |

En 'Ni que fuéramos Shhh' hay muchas veces en las que alguno de los colaboradores da una o varias exclusivas sobre alguna celebridad española. Hay ocasiones en las que la bomba no es de nadie en relación con ellos, pero en otras ocasiones sí, lo que hace que sea aún más interesante. En este caso, le ha tocado a Terelu Campos, excompañera de muchos de los allí presentes.

Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos Shhh'

llegaba el momento en el que Kiko Matamoros alzaba la voz yque la hija de María Teresa Campos había hecho. "Puso dos condiciones antes de empezar el rodaje, y", aseguraba Matamoros.

Tras esa potente introducción, el colaborador comenzaba enumerando: "Primera exigencia: no se me recoge en casa para ir a rodar antes de las doce de la mañana. ¡Antes de las doce de la mañana no pego ni palo al agua!", exclamaba Matamoros. "Segunda, indispensable y unida a la primera, quiero para mí, en mi camerino o donde sea, mínimo seis latas de un refresco de cola light. Seis latas bien frías", señalaba el colaborador notablemente ofendido.

Millán Salcedo sale en defensa de Terelu Campos

En el momento de la exclusiva, en el plató de 'Ni que fuéramos' se encontraba Millán Salcedo, que había acudido a promocionar su espectáculo teatral 'Preguntamelón'. Al escuchar las condiciones de Terelu Campos, él salió a romper una lanza a su favor: "Nosotros le decíamos a nuestro representante que antes de las 12 no hacíamos nada porque, ¿quién hace gracia tan pronto?", señalaba Salcedo haciendo referencia a su etapa en Martes y Trece. "Condiciones pone todo el mundo", sentenciaba el humorista.