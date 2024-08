Por Joan Centelles Martínez |

Las Campos han sido durante infinidad de tardes protagonistas de muchos programas de 'Ni que fuéramos Shhh'. Y es que, además de las tramas que las rodean y que han sido objeto de tertulia en el programa, entre ellas y los del Canal Quickie no ha parado la guerra en ningún momento. Terelu Campos ha lanzado uno de los dardos veraniegos el 31 de julio en una entrevista para Lecturas de la que sus excompañeros no salían muy bien parados. A pesar de que los del Canal Quickie están de vacaciones hasta el próximo lunes 2 de septiembre, algunos de ellos no han dudado en utilizar las redes sociales para la replicar las palabras de la mayor de las Campos.

'Ni que fuéramos Shhh'

Tras la publicación de la revista, Kiko Matamoros era de los más rápidos en contestar a la andaluza: "", le recomendaba con humor. Cabe recordar que el colaborador comparó a Terelu Campos con la ogresa verde después de enterarse de que ella hacía lo mismo con él llamándolo Shrek en su círculo más cercano. "¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA?", continuó expresando a través de X.

Minutos más tarde, el colaborador volvía a cargar contra la televisiva en un segundo tuit. Esta vez, criticando su posado en bañador que ocupaba la portada de la revista y pidiéndole disculpas con un tono irónico: "Quiero pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina que nos representó en Eurovisión en 1971".

La presentadora de 'Ni que fuéramos Shhh', María Patiño, tampoco se achantó y contestó a la colaboradora de '¡De viernes!'. En dicha entrevista, Terelu Campos tachaba de "cutre, cruel y perverso" el hecho de que los de Ten utilizaran a su hija para hacerle daño a ella. Unas palabras a las que Patiño ha contestado: "Es capaz de poner de escudo a su hija. Eso sí que es cutre. Yo me defiendo sin utilizar a mi gente. Es una pena no haberme equivocado. Ahora a seguir", expresaba con acritud. "Una víctima de la sociedad, de la economía y del perverso mundo de la televisión", comentaba irónica en otro tuit.

Las demandas de las redes

Con tanto revuelo, las redes no tardaron en pedir a 'Ni que fuéramos Shhh' interrumpir sus vacaciones y emitir un "especial urgente". "Aunque sea por zoom o multiconferencia de vídeo", expresaba desesperado un usuario en Twitter. El canal temático contestó a aquellos que lo pedían, lanzando otro dardo contra Terelu Campos: "Ya solo con poner en Ten los pantallazos del grupo de WhatsApp que estamos teniendo con los de Canal Quickie haríamos un 100% de share. Sonido de teclado de teléfono y sin cortes de publicidad. ¡Madre mía, qué ganas de volver!".