Kiko Matamoros visita 'La revuelta' para reclamar sus derechos de imagen: "Me debéis 1.650 pavos"

El pasado viernes 8 de noviembre, 'Ni que fuéramos Shhh' y 'La revuelta' vivieron un nuevo crossover con la visita de Jorge Ponce al programa de Ten. Kiko Matamoros aprovechó entonces para "reclamar" una vez más su "caché" por las habituales menciones de su persona en el programa capitaneado por David Broncano, algo que repitió en la entrega del lunes 11 de noviembre, al "colarse" en 'La revuelta' como uno de los invitados.

David Broncano charla con Kiko Matamoros en 'La revuelta'

, protestó el presentador al comienzo del programa. Varias fotos de colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh' aparecieron entonces junto a la de Broncano, antes de que se mostrara al propio. "Ya he venido a verte, cabronazo", soltó el madrileño al jienense, antes de abordar las bromas que se habían hecho en el programa tanto a costa de su nombre como de su imagen.

"Ya me he enterado que el culpable eres tú (...) Ya sé quién manda, no la líes más", la indicó al presentador, quien defendió que eran bromas de su compañero "por iniciativa propia". "Ya sé quién me tiene que pagar. No os quería denunciar. He dicho que me deis lo mío: mis derechos de imagen. Además, os lo he puesto baratito, que sois unos putos ratas", lanzó Matamoros. De hecho, el colaborador aseguró que "me debéis 1.650 pavos. Cada vez que me nombres, 150 pavos y por foto, 150 pavos", tras lo cual matizó, ante las preguntas de Broncano, que "hoy no cuenta porque vengo a cobrar".

"Hay que acabar con el puto racismo"

La visita de Matamoros no se quedó ahí, sino que el madrileño ocupó el lugar de los invitados después de las entrevistas del futbolista Pito Camacho y del escritor Juan Gómez Jurado. Además de reiterar su "precio", el colaborador aprovechó el hecho de regalar a Broncano una bufanda del futbolista Vinícius Júnior para hacer un alegato contra el racismo, después de sorprender con el dato de que "soy descendiente de negros". De hecho, Matamoros confesó haber descubierto hacía solo tres años que su tatarabuela era una esclava cubana que viajó a España y abandonó a su hija en un convento.

"Me da mucha pena mi madre, porque nos escondieron durante muchos años eso, como si fuera algo de lo que protegernos, que a lo mejor entendían que podríamos avergonzarnos", confesó el madrileño. "¿Pero entonces la bufanda de Vinícius era al fin y al cabo una reivindicación antirracista por tu parte?", planteó Broncano. "Absoluta. Pero no porque yo descienda de negros, sino porque es una puta aberración", respondió el aludido, con el deseo de "hacer una sociedad mejor y como esto es Televisión Española, tenemos una obligación: acabar con el puto racismo ya, no solo en el campo de fútbol, sino en cualquier lado".