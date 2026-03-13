Kiko Matamoros y Makoke se enfrentan a cinco y cuatro años de cárcel por presunta ocultación de bienes

Por Redacción |

Kiko Matamoros y Makoke acaban de recibir un fuerte varapalo judicial. Los dos colaboradores televisivos, que fueron pareja durante 17 años, se enfrentan a penas de prisión por un presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes. Ambos tendrán que acudir a la Audiencia Provincial de Madrid el próximo miércoles 18 de marzo para defender su inocencia.

La Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión para el que fuera colaborador de 'Sálvame' y 'La familia de la tele', según informa El Español. Por su parte, a María José Giaver, más conocida como Makoke, el fiscal le reclama cuatro años y tres días de prisión por supuestamente haber sido parte de este delito como colaboradora de su entonces marido. No obstante, las penas no acaban aquí, dado que a Kiko Matamoros se le reclaman 636.000 euros y otra multa de 33.000, pero a ambos se les exige de forma conjunta una de 471.900.

Kiko Matamoros y Makoke en una imagen de 2014

Según el escrito de acusación, la Fiscalía argumenta que esta presunta ocultación de los bienes se debe a una estrategia para evitar el pago de las deudas que había contraído con Hacienda con la intención de mantener su vida de lujo: "Era conocedor de que sus ingresos eran más que suficientes para satisfacer dichas deudas", pero "el pago de la mismas mermaría considerablemente su capacidad económica y, por tanto, su forma de vida".

Las pruebas de Fiscalía

El Ministerio Fiscal recoge que este comportamiento, fecha a partir de la que "no asumía formalmente ni la percepción de ningún ingreso ni la titularidad de ningún bien". De este modo, el televisivo habría evitado que le fueran embargadas propiedades al no aparecer él como titular,

Entre las pruebas que señala Fiscalía, se encuentra su casa en Pozuelo de Alarcón, que estaba registrada al nombre de Makoke pese a ser él quien la disfrutaba y quien pagaba la hipoteca. "Puesto que estaba resuelto en continuar con el proceso de elusión que hasta entonces había desarrollado, se concertó con la acusada", defiende el escrito. También narra cómo habría "interpuesto empresas y contratos paralelos" en sus trabajos audiovisuales y de prensa. Por tanto, la estrategia sería que la empresa que quería contratarlo firmaba un contrato con una mercantil propiedad de Matamoros, que después firmaba un contrato con el colaborador como persona física.

Kiko Matamoros se enfrenta a una pena de 5 años y medio de prisión

Por otro lado, el escrito hace alusión a Salto Mortal SL y Silla de Ring SL. La primera, constituida el 19 de julio de 2006 por el acusado, dejó de presentar cuentas en 2010 "una vez que ya no era útil para sus fines elusivos", según el fiscal. La segunda, creada en 2010, tiene a Matamoros como administrador único y titular del 10% de su capital social. "Era el instrumento societario del que pretendía servirse para enmascarar sus ingresos personales", afirma Fiscalía, que recoge que se sacaron 342.247 euros de la cuenta corriente de esa empresa desde 2011 a 2015.

Además, al Ministerio Fiscal le ha llamado la atención que las empresas "carecían de todo tipo de recursos personales así como medios materiales para el desarrollo de la actividad que constituía su objeto social" y que su único fin fuera emitir facturas a terceros. De 2011 a 2015, Silla de Ring SL pagó una suscripción de un canal deportivo de televisión y varias compras en marcas de lujo. Además, de los 902.000 euros, 879.000 se usaron para "gastos y necesidades vinculados al acusado".