Kiko Matamoros se niega a coincidir en plató con Sofía Suescun tras el rumor de su supuesta relación

La relación entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun se encuentra en una situación muy delicada. El colaborador vivió un duro encontronazo con la ganadora de 'Gran Hermano 16' el pasado 7 de diciembre en 'Viva la vida', por lo que aprovechó su presencia en 'Sálvame' para explicar las razones por las que no quiere coincidir con Suescun en un plató de televisión.

Kiko Matamoros en 'Sálvame'

"Yo no quiero coincidir con Sofía en un plató, y además lo he hecho también aquí en dos ocasiones", comentaba Matamoros ante la atenta mirada de los colaboradores y de Carlota Corredera. "Por una sencilla razón: porque se saca un tema que ya me parece aburrido, de mal gusto, que me incomoda". El madrileño se encuentra cansado de que se trate en los platós el tema de su supuesta relación con Suescun, el cual salió a la luz hace unos meses.

Sin embargo, ha negado que esto se deba a su actual relación sentimental: "No es por respeto a mi novia, es por respeto a mí el primero. A Marta le daría exactamente igual porque Sofía le da exactamente igual, pero a mí sí me molestaría que a mi pareja la estuvieran interpelando acerca de una posible relación con un tercero y en una noria que no termina nunca".

Bronca en 'Viva la vida'

Con la llegada de Sofía Suescun a 'Viva la vida', Matamoros decidió poner tierra de por medio y marcharse del plató, gesto que no sentó nada bien a la ganadora de 'Supervivientes'. No obstante, el colaborador aseguró que si no quiere coincidir con alguien en un plató "debería ser respetado". A partir de ese momento, comenzaron a saltar las acusaciones entre ambos, dando inicio a un duro enfrentamiento que llegó a rozar las amenazas.