El divertido zasca de una espectadora de 'Sálvame' a Kiko Matamoros: "No lo puedo ni ver"

'Sálvame' ya está en plena celebración navideña. El programa de Telecinco ha empezado a regalar dinero a sus espectadores con un concurso que consiste en abrir una caja del 1 al 25, cada una de ellas con diferentes premios. El pasado lunes 2 de diciembre la elegida fue Martina, una mujer de Salamanca que tenía muy claro con quien iba a estar estas fiestas: "Con mis hijos".

Kiko Matamoros se ríe de su desplante en 'Sálvame'

A Carlota Corredera se le ocurrió preguntarle si querría pasar la Nochebuena con Kiko Matamoros, a lo que Martina contestó sin dudarlo un segundo: "No, no lo puedo ni ver". La espontánea y sincera respuesta provocó la risa de todo el mundo en plató, incluido el principal afectado: Matamoros.

Solo unos minutos antes, Kiko había explicado que la Nochebuena ya había muerto para él y que no pensaba cenar con nadie: "Para mí, la Nochebuena es un acto fallido". El tertuliano recordó que el año pasado estuvo en la casa de su amigo Fernando, quien le invitó a pasar la noche con toda la familia. Kiko acabó discutiendo con la suegra de su amigo.

Continuando con la broma, Carlota le preguntó a Martina: "¿Usted no será la suegra de su amigo Fernando?". Y añadió: "No te preocupes porque Matamoros es un grandullón, no lo puedes ni ver pero no es rencoroso". Nada más soltar esa frase, Kiko respondió a la espectadora: "Ya verás qué premio más malo te vas a llevar".Finalmente, Martina se llevo 1.000 euros y una anécdota que contar estas navidades.

Kiko pasará las fiestas solo

En un tono más serio, Carlota Corredera le preguntó a Kiko cómo iba a organizarse en estas fiestas: "Creo que hay muchísimas posibilidades de que no cene en Nochevieja con nadie. A lo mejor con mi hija Laura", dijo antes de dejar claro que Nochebuena, desde luego, no la celebrará. Sus compañeros le preguntaron por su actual pareja, Marta. Kiko confirmó que ella cenará con su familia. A la vista de la situación, Carlota ha iniciado una campaña: "Adopta a Matamoros por Nochebuena".