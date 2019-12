Rocío Carrasco demanda a Kiko Matamoros por sus comentarios sobre ella y la relación con sus hijos

Antonio David Flores volvía a estar de invitado en 'Sálvame' durante el programa del 9 de diciembre. Mientras el ex guardia civil se quedaba hablando con María Patiño, los tertulianos comentaban la situación de Rocío Carrasco y lo enlazaban con las entrevistas se les hizo tanto a Antonio David Flores como a Olga Moreno cuando estuvieron en el Sálvame deluxe'.

Kiko Matamoros, 'Sálvame'

Kiko Matamoros considera que Carrasco ha puesto a Fidel Albic por encima de toda su familia, principalmente de sus hijos, Rocío y David Flores, unas declaraciones muy duras y que ha sostenido desde que se reavivara la polémica Carrasco-Flores. Pues bien, su pensamiento puede que no le salga muy barato, ya que ha confesado que le ha llegado una demanda de la hija de Rocío Jurado.

Aún con papeleo de por medio, el colaborador ha seguido insistiendo en que Fidel y Rocío están muy unidos, tanto en el terreno profesional como en el personal, dando a entender que no hay una decisión que tome la presentadora y colaboradora por sí misma: "Me parece que es una señora que vive abducida por su pareja". "Me da igual, a mí no me van a amordazar por eso. Es que además la voy a ganar", concluía el tertuliano.

Un conflicto sin fin

La polémica entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores resurgía con la entrada de este a 'GH VIP 7', ya que Carrasco solicitó entonces el embargo del sueldo de su exmarido para compensar los años de impago de pensión, ya que este se habría declarado insolvente para no tener que pasar así la manutención de sus hijos mientras ella tenía la custodia.