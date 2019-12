Estela Grande ('GH VIP 7'), sobre la supuesta infidelidad de Diego Matamoros con Lola Ortiz: "Me la bufa"

La expulsión de un concursante de 'Gran Hermano VIP' marca su regreso al mundo real y muchas veces también a los problemas. Lo sabe bien Estela Grande, la expulsada de la Gala 14, que ha tenido que enfrentarse a la presunta infidelidad de su marido, Diego Matamoros, nada más abandonar Guadalix. Y no sólo eso, sino que se ha encontrado con la oposición de quien fuera su gran amigo en la casa, Kiko Jiménez, y de la pareja de éste, Sofía Suescun, protagonizando tensos momentos en la gala.

Estela Grande y Jordi González en la Gala 14 de 'GH VIP 7'

El programa emitió fragmentos de las declaraciones que Lola Ortiz, extronista de 'MyVyH', en las que aseguraba haber mantenido relaciones con Matamoros, que presuntamente fue él quién inició el contacto y que no entendía el funcionamiento de la pareja. "A mí que esta chica entienda o no mi matrimonio me la bufa lo más grande", afirmaba Grande nada más terminar el vídeo. Su marido añadía que él no podía hablar del tema por consejo de su abogado, pero que ya se había querellado contra Ortiz.

Matamoros añadía que Estela no tenía que preocuparse, que se lo explicaría todo después y que la extronista lo había desmentido previamente, pero que "no le salió rentable" y cambió la versión. Estela ya intuía que se iba a encontrar algo así al salir gracias a la visita de Kiko Jiménez y Sofía Suescun poco antes de la gala, pero que lo trataría con su marido en privado. "En casa, con él. Él y yo", finalizaba, todavía un poco abrumada por toda la información nueva que recibía nada más salir.

Las pullas de Sofía

La expulsada de la gala recordaba también que coincidieron alguna vez con Lola Ortiz y que "era súper maja". Suescun no desaprovechó la oportunidad para lanzar dardos hacia Estela, preguntando si Lola Ortiz "bailaba así con Diego" cuando ella estaba cerca. La expulsada de la noche prefirió ignorar los ataques de la televisiva, así que esta aprovechó para dar su estocada final: "Eres y seguirás siendo una "who", algo que no pareció afectar mucho a Estela.