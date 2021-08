Kiko Matamoros recoge cable tras su amenaza de dejar 'Sálvame': "Me he dado vergüenza"

Desde que Kiko Matamoros volvió de sus impresionantes vacaciones en África, el colaborador de 'Sálvame' ha azotado al programa sin piedad, recalcando lo mal que le pareció la forma de despedir a Antonio Canales y recriminando al formato que hubiesen contando con su exmujer Makoke para una de las emisiones de 'La última cena'. Tan fuerte era el cabreo que Matamoros llegó incluso a coquetear con la idea de abandonar el programa producido por La Fábrica de la Tele.

Kiko Matamoros en 'Sálvame'

Tras hablar abiertamente de su posible marcha de 'Sálvame', Kiko Matamoros ha reflexionado sobre su trayectoria más reciente y ha reculado en sus palabras, recogiendo cable. "Me sentía decepcionado con mi comportamiento en los últimos años, me acusé de falta de valor a la hora de enfrentarme a determinadas situaciones, por comodidad en algún caso y otras por no hacer daño a la línea editorial del programa", explicaba el colaborador.

"Expliqué que tenía una decepción conmigo mismo. No he estado a la altura de las circunstancias que yo hubiera reclamado para mí, y cuando lo he visto con perspectiva y distancia, me he dado vergüenza de mí mismo", añadía Matamoros, realizando una autocrítica muy potente sobre su persona. "Esto no es una rabieta de niño mimado, ya que he recibido muchos palos y me he enfrentado a situaciones emocionalmente muy severas, a testimonios por parte de mis hijos y a confrontaciones desagradables con compañeros", se justificaba el colaborador.

¿Se va o no?

Durante la tarde del 30 de agosto de 2021, Kiko Matamoros dio más detalles sobre su posible partida del programa. "A mí me gusta 'Sálvame,' yo quiero a 'Sálvame', pero no me gustan cosas que han pasado en los últimos meses", desvelaba él. "A mí me gusta mi trabajo, pero si un día tengo que irme, me iré. Mi marcha de 'Sálvame' es una posibilidad. Me gustaría hablar con los responsables de esta productora. Íntimamente, ya he tomado la decisión", sentenciaba, sin comunicarla de forma clara.