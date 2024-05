Kiko Matamoros señala el favoritismo de la organización de 'Supervivientes' por Gorka prediciendo su victoria

Por Alejandro Burrueco Marín |

Kiko Matamoros, actual colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh', ha utilizado su cuenta de X para criticar a la organización de 'Supervivientes 2024' y acusarla de manipulación tras la gala del jueves 30 de mayo. Desde el cierre de 'Sálvame', Matamoros no ha vuelto a su puesto habitual de comentarista en las galas, ni siquiera en la actual edición donde ha concursado su hija, Laura Matamoros.

Gorka Ibarguren en 'Supervivientes 2024'

", empezaba Matamoros su publicación prediciendo que Gorka Ibarguren ganará la edición. Lo señala como el favorito de la producción. "Marieta está representada por Cuarzo, productora del concurso. No van a dejarles que gane su representada, sería una mala imagen para la cadena", respondía Matamoros a un comentario.

El colaborador cree que ni siquiera Mediaset está al tanto de los movimientos de la organización del reality: "La desvirtuación del concurso y la descarada manipulación del contenido por parte de la productora de 'Supervivientes', ha rebasado el vaso de la paciencia de los directivos de la cadena. Han dicho basta". Está plenamente seguro de su postura, puesto que le han comentado "no sé qué 'Supervivientes' estás viendo" y no ha dudado en responder: "El que a ti no te dejan ver y transcurre en la trastienda. Yo tengo información de lo que está pasando allí y aquí".

Hoy comienza la deriva. @telecincoes ya tiene su apuesta ganadora (Gorka). La desvirtuación del concurso y la descarada manipulación del contenido por parte de la productora de @Supervivientes , ha rebasado el vaso de la paciencia de los directivos de la cadena. Han dicho basta. — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) May 30, 2024

Yo tengo información de lo que está pasando allí y aquí — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) May 30, 2024

Un peso pesado contra el programa

Matamoros también utiliza su espacio vespertino en 'Ni que fuéramos Shhh' para dar a conocer su opinión sobre el programa y revelar sus secretos: "Lo normal es que el director pisara la playa solo una vez a la semana, los jueves, a no ser que hagan algo muy fuerte. Hablaba con cada uno por separado". También en Canal Quickie ha hecho hincapié en la importancia de Ibarguren en el concurso: "Otra cosa es que llegue el director y le diga a Kiko Jiménez que diga que Marieta y Gorka se han besado, aunque él no lo hubiera visto".