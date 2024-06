Por Mario de Hipólito de Sande |

Desde su estreno, 'Ni que fuéramos Shhh' ha generado grandes titulares, a pesar de llevar menos de un mes en emisión. Tanto es así que el programa comenzará a transmitirse en la televisión abierta, específicamente en Ten, a partir del lunes 3 de junio. Esta vez, el programa está en el ojo del huracán debido a Terelu Campos, una persona que ni siquiera participa en él.

'Ni que fuéramos Shhh'

Kiko Matamoros ha situado el origen del distanciamiento de la hija de María Teresa Campos con los que fueron colaboradores de ' Sálvame : "Nosotros nos vamos a hacer el programa de Netflix y ahí empieza un roce, porque". El colaborador explicó entonces que fue "un problema conceptual.".

"Iba a ver si surgía una oportunidad laboral y a mí eso me pareció ridículo (...) De lo que se trataba era de todo lo contrario, de hacer un reality. Ahí empezaron los conflictos", remató Matamoros. Además, según Lydia Lozano, que comparte plató con la hermana de Carmen Borrego en 'Mañaneros', esta no habría hablado muy bien de sus compañeros fuera de cámaras, algo que no sentó nada bien al ex de Makoke. "Para falsa, tú. Que has ido a mentir esta mañana, contando una historia que se aleja absolutamente de la realidad. Has retorcido la verdad como te ha dado la gana para hacerte el muñequito de la víctima, de la inocente. Así que, para falsa, tú", sentenció el madrileño, sobre las palabras de Campos en La 1.

Makoke, ¿causante de la ruptura?

Matamoros ahondó aún más para identificar el momento exacto en el que se produjo la ruptura definitiva entre él y Terelu. El colaborador explicó que, tras el fallecimiento de María Teresa Campos, se encontró con Makoke en el tanatorio, lo cual le pareció ilógico después de todo lo que había dicho su expareja de Terelu y viceversa. "Hay una historia detrás que el público desconoce y que he decidido mantener en privado por respeto a mi hija, a su hija, y también debido a los litigios legales pendientes con mi ex", añadió Matamoros, al señalar el origen de su descontento por dicho acercamiento.