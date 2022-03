El miércoles 23 de marzo, saltaba a los medios el hecho de que, ante su posible incorporación a 'Supervivientes 2022', Kiko Matamoros habría vetado a su expareja, Makoke, como requisito para fichar como concursante del reality. Una noticia sobre la que el colaborador de 'Sálvame' tuvo ocasión de pronunciarse ese mismo día, en el programa de Telecinco, donde aseguró que, por el momento, no había nada firmado oficialmente con la productora a cargo del formato.

Kiko Matamoros se pronuncia en 'Sálvame' sobre su supuesto veto a Makoke en 'Supervivientes 2022'

Según recogía Lecturas, dicho veto dificultaría la situación económica de Makoke, de quien incluso se aseguraba en la revista que estaría "frustrada" por la decisión de su exmarido. "Yo todavía no he firmado ningún contrato con la productora", desvelaba en un principio Matamoros. "Entenderéis, y creo que lo haría cualquier persona, que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia mí, no parece muy lógico que quiera pretender concurrir en una isla de 200 metros", apuntó además el colaborador, para después añadir que "resuelto ese enigma, por mi parte, también parece evidente que yo no quiero concurrir en esas circunstancias.

"Por lo tanto, estará en disposición de que cuenten con ella, si no se llega a un acuerdo por mi parte", subrayó el madrileño, después de reiterar que no había firmado nada "que me vincule al programa formalmente". Asimismo, Matamoros apuntó que "la situación económica de esta señora no la decide Kiko Matamoros, la decide la Agencia Tributaria", momento en el que Rafa Mora intervenía para tranquilizar a su compañero sobre su responsabilidad sobre dicho asunto, en caso de que estableciera un veto, al recordar el hecho de que, en 2018, "podemos ver cómo la situación fue a la inversa: Diego Matamoros tenía sobre la mesa ir a 'GH VIP' y la señorita Makoke dijo que, si entraba él, ella no entraba. Al final, la productora se decantó por Makoke".

"Le va a tocar perder a ella"

"La vida da muchas vueltas y, en este caso, le va a tocar perder a ella", añadió el valenciano. Por su parte, Carmen Alcayde planteó a Matamoros la posibilidad de que él hubiera propuesto que "si Makoke iba a la isla, tu caché era mucho mayor", algo que no sentó demasiado bien a su compañero. "Creo que deberíais mirar el agua que bebéis. Me he explicado y creo que queda claro a la gente con dos dedos de frente, de cuál es mi circunstancia", replicó Matamoros. Unas palabras a las que el madrileño añadió un importante matiz sobre su posible participación en 'Supervivientes': "es más, he bajado mi caché para que no vaya ella. A ver si os enteráis de una puta vez".