Mediaset España ya calienta motores ante el próximo estreno de 'Supervivientes 2022'. El reality estrella del grupo regresará pronto a la parrilla para intentar frenar la caída de audiencia de Telecinco. Para lograrlo, un nuevo grupo de celebrities viajará hasta Honduras para vivir en condiciones extremas durante varios meses. Pero, ¿qué concursantes podrían asegurar el éxito del programa de Bulldog TV?

Desde hace días, numerosos famosos comienzan a sonar con fuerza para sumarse a la aventura, como es el caso de Marta Riesco y Antonio David Flores. La pareja televisiva del momento sería un gran reclamo para 'Supervivientes 2022', ya que la emisión del reality es probable que coincida con 'En el nombre de Rocío', la docuserie de Rocío Carrasco. Aunque, por el momento, parece poco probable que el fichaje de la pareja vaya a ocurrir en esta edición.

Antonio David Flores como concursante de 'GH VIP'

Primero fue la reportera, colaboradora y cantante la que desmintió la noticia en 'Ya son las ocho' y ahora lo hace su pareja. Antonio David Flores ha publicado un vídeo en su canal de YouTube para dejar claro que no tiene ninguna intención de regresar a Mediaset España, donde fue despedido tras el duro relato de su expareja en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que denunciaba haber sido víctima de violencia de género. "En un programa de Telecinco donde me han destruido a mí y a mi familia, han estado debatiendo con absoluta normalidad cómo sería mi fichaje en 'Supervivientes'", comenta en relación a 'Viva la vida', asegurando que solo le queda reírse.

"No contéis conmigo para 'Supervivientes'"

"Nos hace falta el dinero, aunque en mi canal de YouTube voy ganando de forma humilde", explica. Pero a pesar de la necesidad económica, el padre de Rocío Flores tiene una condición para plantearse esta posibilidad: "No sería cuestión de negociar dinero, se trata de que me pidan perdón públicamente, para resarcir mi nombre y el de mi familia". "Habría que contar la verdad sobre mi despido, que fue un negocio porque no había otra opción, ya que habían comprado el documental", añade sin confirmar si realmente se han producido las negociaciones.

"Si pensáis que Antonio David se va a bajar del carro, ya os digo que no. Y menos tirarme del helicóptero", afirma el exguardia civil. "Si soy el fichaje estrella de 'Supervivientes', os recomiendo que busquéis a otro porque no voy a estar", añade. Según relata en YouTube, "no es por dinero, se trata de dignidad, moral y respeto". ¿Acabará llegando a un acuerdo con Mediaset en esta o futuras ediciones? Por el momento, asegura tenerlo claro: "No contéis conmigo para 'Supervivientes'".