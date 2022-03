El 8 de abril de 2022, se cumple un año desde que arrancó 'Supervivientes 2021'. Con dicha fecha cada vez más próxima, Telecinco ya comienza a calentar motores para el que es su reality insignia en la actualidad. Tras la victoria de Olga Moreno el pasado año, pronto se dará a conocer una nueva lista de concursantes que tratarán de sumarse a la lista de ganadores de la historia del formato.

Kiko Matamoros, Marta Riesco, Makoke, Asraf Beno o Anabel Pantoja son algunos de los primeros nombres que han comenzado a sonar con fuerza de cara a 'Supervivientes 2022', aunque por el momento no se ha confirmado ninguno de los concursantes de la nueva edición. Por ello, con el estreno del reality cada vez más próximo, en FormulaTV recogemos la lista de famosos que nos gustaría ver este año en los Callos Cochinos.

1 Adara

Adara Molinero

Adara Molinero es una apuesta segura para los realities, como ya demostró recientemente con su última incorporación a 'Secret Story: La casa de los secretos', donde fue la undécima concursante expulsada. Desde sus inicios en la televisión a través de 'Gran Hermano 17', la madrileña ha formado parte de 'Gran Hermano VIP 7', donde se alzó con la victoria que, a ojos de parte de la audiencia, le fue arrebatada en su debut televisivo. Considerada por muchos como toda una "reina de realities", sería de lo más interesante y entretenido ver a Molinero en Honduras, haciendo frente no solo a los retos y juegos propuestos por el formato, sino también a las duras condiciones y el hambre, mientras se relaciona con sus compañeros.

2 Alejandra Rubio

Alejandra Rubio

La benjamina de Las Campos "mediáticas", Alejandra Rubio debutó en la pequeña pantalla hace tan solo dos años, a través de 'El debate de las tentaciones'. Su paso por el programa como colaboradora propició su saltó a 'Viva la vida', donde trabaja actualmente cada fin de semana. Desde sus inicios, su "inocencia televisiva", su naturalidad y falta de tapujos a la hora de hablar, han llamada la atención de muchos y, aunque por el momento no ha formado parte de ningún reality, lo cierto es que sería un puntazo contar con ella para una experiencia como 'Supervivientes'. No solo podría convertirse en un gran reto personal y profesional para la madrileña, sino que también podría ser una ocasión perfecta para que se diera a conocer más a fondo de cara a la audiencia.

3 Carmen Borrego

Carmen Borrego

En el lado opuesto a Rubio, encontramos a su tía, Carmen Borrego, cuya experiencia profesional en televisión es más que dilatada, puesto que se remonta a los años 90. Actualmente colaboradora de 'Sálvame', la malagueña ha pasado por numerosos formatos, tanto delante como detrás de las cámaras, incluido 'Supervivientes', donde ha participado en múltiples debates del reality desde 2017. Sin embargo, su recorrido como concursante de reality es más bien breve: 'Sálvame Okupa' ha sido su única experiencia en dicho género y, por desgracia, no terminó bien, puesto que fue expulsada, rodeada de polémica, tras recibir un tartazo de Payasín. No obstante, el tiempo ha pasado y Borrego parece haberse alejado de aquella versión más pesimista que mostró en 'Sálvame okupa', lo que podría convertirla en una prometedora concursante de 'Supervivientes', más aún si cuenta con la compañía de su sobrina, con la que ha protagonizado diversos enfrentamientos televisivos.

4 Cristina Porta

Cristina Porta

La periodista deportiva Cristina Porta ha formado parte de formatos como 'Cazamariposas', 'Sálvame' o 'Punto pelota', entre otros. En septiembre de 2021, la catalana dio el salto al ámbito más "público" al incorporarse como concursante de 'Secret Story', donde quedó en segundo lugar, tan solo por detrás de Luca Onestini. Su paso por el reality no pasó desapercibido, tanto para bien como para mal, y desde entonces ha seguido ligada al formato, al formar parte del mismo a través de los debates de la segunda edición. El hecho de que no haya dudado en mojarse ante las cámaras, ha supuesto un punto fuerte en su concurso, algo que podría jugar muy a su favor de subirse al helicóptero de 'Supervivientes'. Las condiciones extremas del reality podrían aportar una nueva perspectiva de la catalana de cara a la audiencia, convirtiéndola en una concursante que, una vez más, será difícil de pasar por alto.

5 Edu García

Edu García

La carrera televisiva de Eduardo García es más que conocida ante el gran público: el actor debutó en el año 2001 con un papel esporádico en 'Cuéntame cómo pasó' y, desde entonces, ha estado presente en varias series, entre las que destacan de forma excepcional las populares 'Aquí no hay quien viva' (200-2006) y 'La que se avecina' (2007-2013). Más allá de su faceta como intérprete, García, conocido por el nombre artístico de Dudu, ha desarrollado su faceta como rapero tras dejar a un lado su carrera como intérprete. Aunque nunca ha formado parte de ningún formato televisivo más allá de la ficción, sería interesante contar con él en un programa como 'Supervivientes', lo que podría convertirse en una buena oportunidad para conocer al madrileño, lejos de los personajes de Josemi y Fran con los que los espectadores lo hemos visto crecer.

6 Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete

La aventura televisiva de Eduardo Navarrete se remonta a 2018, cuando se incorporó a la primera edición de 'Maestros de la costura'. Su talento, creatividad y fuerte carácter lo convirtieron, de hecho, en uno de los aprendices más polémicos y destacados de la edición. Desde entonces, el diseñador alicantino ha logrado hacerse un importante hueco en el mundo de la moda creando su propia firma. A finales del pasado año, el alicantino regresó a la pequeña pantalla de la mano de Televisión Española y 'MasterChef Celebrity 6', a lo que se sumó su vuelta como aprendiz de 'Maestros de la costura', en su quinta edición, actualmente en emisión. Aunque su paso televisivo ha sido relativamente breve, lo cierto es que Navarrete ha demostrado su habilidad para dar juego tanto en el ámbito del humor como a la hora de afrontar las polémicas, por lo que podría ser una importante incorporación que garantice movimiento a su alrededor en un reality como 'Supervivientes'.

7 Hugo Fuertes

Hugo Fuertes

Aunque el periodista Antonio Rossi siempre se ha mostrado celoso de su vida privada y, de hecho, no se le había conocido pareja oficial de cara al público, a finales del pasado año, él y su novio, Hugo Fuertes, hacían oficial su relación en sus redes sociales. Bailarín profesional y modelo, Fuertes ha estado implicado en la empresa de su familia y, además, estudia Organización de Eventos de Lujo con Vogue y Conde Nast. En el ámbito de la televisión, sin embargo, Fuertes es totalmente nuevo, lo que podría suponer todo un descubrimiento de cara a incorporarse en 'Supervivientes', más aún teniendo en cuenta sus condiciones físicas. "Las pruebas las bordaría, pero quien me conoce sabe que no puedo con los bichos ni con la suciedad. No aguantaría ni una semana", aseguraba el novio de Rossi en redes, cuando le preguntaron al respecto. No obstante, a pesar de su reticencia, lo cierto es que el formato ha conquistado a muchos a pesar de las condiciones, y la incorporación de Fuertes podría suponer todo un puntazo, al recuperar ese espíritu "novato" de los concursantes más anónimos ante una experiencia televisiva.

8 Iban García

Iban García

Iban García es un influencer y videoblogger cuya trayectoria en dichos ámbitos comenzó en 2012. Su trayectoria profesional, de hecho, incluye el formar parte de los colaboradores que ha fichado el canal de Mediaset Mtmad, donde cuenta con un canal propio con el nombre de "La que se va a liar". Asimismo, en el verano del paso año, García pasó a formar parte del equipo de colaboradores de 'Sobreviviré', el programa de entretenimiento a cargo de Nagore Robles que se emitía por entonces en MiTele Plus, tras las principales galas de 'Supervivientes 2021'. Su éxito propició que el formato continuase en la sobremesa, donde García también coincidió con el influencer Malbert, otro de los nombres que suenan como posibles concursantes de 'Supervivientes 2022'. Aunque el recorrido del programa fue más bien breve, dado que se despidió el pasado mes de diciembre a las puertas de Navidad, en ese tiempo García logró demostrar su desparpajo y su buen humor ante aquellos que no lo conocían, características que bien podrían encajar en 'Supervivientes' y dar algo de alegría a un formato como ese, más allá de las discusiones y polémicas.

9 Laura Fa

Laura Fa

Es común que, en muchas de las ediciones de 'Supervivientes', se haya contado con algún colaborador de 'Sálvame'. Tras las más recientes participaciones de Chelo García-Cortés y Marta López, Laura Fa podría convertirse en un peso pesado de formar parte de la lista de concursantes de 'Supervivientes 2022'. La periodista y colaboradora cuenta con una amplia y variada carrera profesional en distintos medios y formatos, y su papel como colaboradora de 'Sálvame' le ha dado unas fuertes tablas a la hora de enfrentar las polémicas, algo que bien le podría servir en el reality de superviviencia. De hecho, la catalana no ha vacilado nunca a la hora de replicar o defender sus opiniones ante sus compañeros, por lo que no sería de extrañar que, en Honduras, Fa hiciera gala de las mismas habilidades. Asimismo, supondría una buena ocasión para conocer más a fondo a la colaboradora que tantas veces se ha mostrado un tanto fría e inquebrantable, y muy pocas parece haber dejado ver su lado más personal y, quizás, vulnerable.

10 Luca Onestini

Luca Onestini

Influencer y modelo, Luca Onestini, hermano de Gianmarco Onestini, comenzó su aventura televisiva en 2017, cuando quedó en segundo lugar en 'Grande Fratello VIP', reality al que ingresó tras ser ganador de Míster Italia en 2013 y, posteriormente, buscar el amor en 'Uomini e donne', la versión italiana de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Su debut en España se produjo a través de los debates de 'GH VIP 7', en 2019, donde ejercía el papel de defensor de su hermano menor. En septiembre del pasado año, Onestini debutaba como concursante en la primera edición de 'Secret Story', donde se convirtió en el ganador de la edición, de la que salió de la mano con Cristina Porta, cuya relación ya parece haber concluido. Su incorporación a 'Supervivientes' podría suponer una nueva aventura televisiva para el italiano, que seguiría así los pasos de Gianmarco, puesto que participó en la edición de 2021, donde ocupó el segundo puesto. Poco dado a evitar polémicas, Onestini podría dar mucho juego y, en las condiciones del reality, quizás mostrar algo más de su persona de lo que ya se pudo ver durante su paso por 'Secret Story'.

11 Magdalena Clavero

Magdalena Clavero

Que la familia Pantoja atrae interés en el público es algo indiscutible. No obstante, dado que sus miembros más mediáticos ya han pasado por el reality, incluyendo a la propia Isabel Pantoja, una buena opción para seguir conociendo más los entresijos del clan sería fichar a Magdalena Clavero, la hermana de la difunta doña Ana y, en consecuencia, tía de la tonadillera y sus hermanos. Sus primeras apariciones se dieron en 'Sálvame', donde Clavero reclamaba poder ver a su hermana, a quien no veía desde hacía ocho años, algo que achacaba a la propia Pantoja. Asimismo, la tía de la artista también ha protagonizado fuertes enfrentamientos en el programa de Telecinco, especialmente con Anabel Pantoja, a la que ha acusado muchas veces de ignorar a su padre, Bernardo Pantoja. Aunque fichar al padre de la colaboradora para 'Supervivientes' sería un puntazo, lo cierto es que seguramente su estado de salud no lo permitiría. Por eso, en su lugar, Clavero seguramente podría ser toda una sorpresa, dado lo poco que parece apocarse ante las situaciones tensas y, además, podría descubrir ante la audiencia otra faceta desconocida de los Pantoja.

12 Manuel Bedmar

Manuel Bedmar

En 2017, saltaba a la televisión una joven Rocío Flores, de la mano de 'Supervivientes', a raíz de la participación de su tía Gloria Camila. Aunque por entonces sus intervenciones fueron más bien escasas, las cosas cambiaron dos años más tarde, cuando dio el salto televisivo "oficial" al incorporarse como defensora de su padre, Antonio David Flores. Desde entonces, Flores ha ido situándose en el centro de atención de los medios, lo que también se ha terminado trasladando a su pareja, Manuel Bedmar, quien ya estaba presente en su vida incluso en su debut en 'Supervivientes'. Con seis años de relación a sus espaldas, la pareja de la madrileña sigue siendo un misterio para los medios que, ahora mismo, tratan de discernir si hay o no problemas en la relación. Por esa razón, sería un momento perfecto para contar con Bedmar en el reality de supervivencia, no solo con el fin de conocerlo a él, sino también de, quizás, descubrir más cosas sobre los Flores y cómo ha vivido él estos últimos años junto a la colaboradora. Su primera aparición televisiva, se dio en la final de 'Supervivientes 2020', cuando pudo reunirse con Flores ante las cámaras del reality, pero nunca ha saltado a los medios. No obstante, al igual que Olga Moreno se sumó a 'Supervivientes 2021' por recomendación de Flores, lo cierto es que quizás Bedmar se animase a hacer lo mismo, al ser una experiencia que no está precisamente al alcance de muchos.

13 Marta Riesco

Marta Riesco

Aunque Marta Riesco ha clamado una y otra vez que su labor profesional es ser periodista, no personaje mediático, lo cierto es que su nombre no ha dejado de sonar como una de las candidatas más óptimas para formar parte de 'Supervivientes 2022'. De hecho, a pesar de que la madrileña ha negado en varias ocasiones su posible incorporación al reality, no todos han creído en sus intenciones de mantenerse lejos de los focos, y más teniendo en cuenta su pasado "mediático": en 2006 se presentó al certamen de Miss España como Miss Segovia, ha participado en programas como 'Estoy por ti' y '¡Allá tú!', e incluso presentó un tema para poder representar a España en Eurovisión 2011. Riesco demostraba así sus múltiples facetas hasta que, después de pasar como periodista por programas como 'Jugones', 'El Chiringuito de Jugones' o 'Punto pelota', la madrileña se incorporó en 2017 al equipo de reporteros de 'El programa de Ana Rosa' y, tras darse a conocer su relación con Antonio David Flores, incluso fichó por 'Ya son las ocho'. No obstante, muy a su pesar o no, Riesco ha logrado atraer las miradas del público, lo que bien podría catapultarla a 'Supervivientes', donde podría mostrar su faceta más guerrera o el buen humor del que ha hecho gala en televisión, al igual que podría acabar arrojando algo más de luz sobre su relación con la expareja de Olga Moreno.

14 Nagore Robles

Nagore Robles

Prácticamente todos los años y para casi cualquier tipo de reality, son muchos los que piden el regreso de Nagore Robles ha este tipo de formatos, tras más de doce años en televisión desde que debutó en 'Gran hermano 11'. Por entonces, la vasca destacó por sus polémicas y, de hecho, fue la concursante con el porcentaje más elevado de votos para su expulsión del mundo hasta hace apenas unos años. A pesar de dicho récord, Robles ha conseguido ir ganando el corazón de la audiencia con el paso de los años y sus intervenciones televisivas, especialmente en 'Mujeres y hombres y viceversa' y los debates de distintos realities de Mediaset, como 'La isla de las tentaciones', 'GH Dúo', 'GH VIP' o incluso 'Supervivientes'. Su profesionalidad, su carácter y su sinceridad sin duda bien podrían dar mucho juego en Honduras, e incluso compensar su "mala salida" de 'GH 11', dada su actual popularidad, al mismo tiempo que los fans de los realities quedarían más que satisfechos con su regreso al género televisivo que la vio nacer ante la audiencia.

15 Rosa López

Rosa López

La cantante Rosa López se dio a conocer, como prácticamente toda España sabe, a raíz de su participación en la primera edición de 'Operación Triunfo', donde de hecho se convirtió en ganadora y, además, ejerció como representante del país en Eurovisión en 2002 con el popular "Europe's Living a Celebration". Desde entonces, la artista ha continuado con su carrera profesional en el mundo de la música, al igual que ha formado parte de la historia de distintos formatos televisivos, como '¡Mira quién baila!', del cual fue ganadora en 2006; o 'Tu cara me suena', programa en el que quedó en segundo lugar, en su quinta edición, tan solo por detrás de Blas Cantó. Por esa razón, 'Supervivientes' podría suponer una nueva y excitante experiencia profesional para López, a quien podríamos "conocer" de nuevo tras tantos años alejada de un programa de convivencia y más después de todo lo que ha vivido. Aunque la gaditana se ha mostrado muy abierta a compartir sus experiencias, lo cierto es que un reality como 'Supervivientes' podría reconectarla con aquellos espectadores que la tengan algo más "perdida" después de más de dos décadas tras su salto televisivo y reavivar el gran cariño que el público aún le tiene.

16 Samantha Hudson

Samantha Hudson

Artista, actriz, cantante, celebrity y activista LGTBI+, Samantha Hudson ha ido adquiriendo cada vez una mayor popularidad no solo en redes sociales, donde cuenta con un gran número de seguidores, sino también en los medios de comunicación y, más especialmente, en televisión, a lo largo de los últimos años. Tras formar parte de programas como '¿Sigues ahí?' o 'Amor con Fianza: El reencuentro' en Netflix, o ser concursante de 'MasterChef Celebrity 6', además de otros proyectos fuera de la pequeña pantalla, su incorporación a 'Supervivientes' podría suponer todo un atractivo para la audiencia. Hudson ha demostrado de sobra su desparpajo, su buen humor y su discurso a la hora de defender aquello en lo que cree, especialmente en temas relacionados con la lucha LGTBI+, por lo que podría dar mucho juego en un reality, sobre todo más allá de las típicas disputas. La celebrity ha demostrado que sabe manejarse ante las cámaras pero, además, sería muy interesante descubrir si hay algo más allá del "personaje" que conocemos a través de la vida pública y acercarnos algo más a la figura de Samantha Hudson, sobre todo para aquellos a los que les es más desconocida.