'Supervivientes': Violeta, Lidia, Chelo e Isabel, nuevas concursantes nominadas

'Supervivientes 2019' alcanzó su quinta gala en la noche del jueves 23 de mayo, ocasión en la que Carlos Lozano se convirtió en el tercer pirata olvidado antes de que la audiencia decidiera que el concurso de Jonathan había llegado a su final definitivamente. Además, los concursantes formaron dos nuevos equipos, de los que salieron cuatro nuevas nominadas: Violeta, Lidia, Chelo e Isabel.

Violeta, Lidia, Chelo e Isabel, nominadas de 'Supervivientes'

La gala dejó la formación de dos nuevos equipos, por lo que se prescindía de un grupo de "inmunes", más allá de los líderes que consiguieron su puesto tras la prueba de rigor. Violeta resultó ser la más votada entre sus nuevos compañeros de los Abandonados, entre los que se encontraban concursantes como Dakota, con quien mantiene una pésima relación, Mahi u Oto, quienes alegaron un cierto distanciamiento con respecto al resto. Un argumento que también empleó Fabio, líder del equipo a la hora de nominar directamente a Lidia.

En cuanto al grupo de los Señores, Chelo repitió por segunda semana consecutiva como nominada, tras superar por tan solo un voto a Mónica Hoyos. Tanto la colaboradora de 'Sálvame' como Isabel Pantoja fueron las responsables de nominar a Hoyos, a raíz de los "roces" que habían tenido con ella a lo largo del concurso. "No me ha gustado su forma de proceder conmigo", reconoció Pantoja durante su nominación. En el lado opuesto, no obstante, se situaron Omar, Albert y la propia Mónica, antes de que Colate nominara directamente a Isabel Pantoja.

"Quiere que me largue"

Mientras que Violeta no se mostró sorprendida por su nominación y su compañera Lidia la encajó aparentemente conforme con la decisión de Fabio, Chelo no pudo evitar mostrar una cierta decepción al salir nominada por segunda vez consecutiva. Sin embargo, en el caso de Isabel Pantoja, aunque al principio se mostró conforme con la elección de Colate, no dudó en hacer un comentario al respecto.

"Quiere que me largue, pero bueno, no pasa nada", comentó la concursante, ante lo que el líder de su grupo se defendió diciendo que "sabía que la audiencia la salvaría". "Eso no lo puedes saber", respondió la tonadillera, mientras que Colate alegó que "había pasado unos días muy malos" a raíz del "contagio" que su compañera le había hecho durante sus días de bajón en los que había querido abandonar, antes de ser la primera salvada por la audiencia.