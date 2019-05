'Supervivientes': Carlos Lozano, tercer pirata olvidado tras un duro enfrentamiento con Dakota

Tras la salvación de Isabel Pantoja en la gala de 'Supervivientes' del martes 21 de mayo, los concursantes del reality tuvieron que despedir a un nuevo compañero en una gala en la que Albert se convirtió en el primer salvado de la noche. Una decisión del público que dejó en la cuerda floja a Chelo y Carlos Lozano, quien finalmente se convirtió en el tercer pirata olvidado de la edición.

Chelo y Carlos en 'Supervivientes'

Justo antes de que Jorge Javier diera a conocer la decisión de la audiencia de salvar a Chelo, Carlos se convirtió en el centro de atención a raíz de sus criticas por la aparente pasividad de sus compañeros de equipo Dakota, Oto y Lidia. Unos vídeos que no gustaron nada a la primera, quien no dudó en cargar duramente contra el presentador. "Estoy cansado. No quiero discutir porque les tengo aprecio", reconocía Lozano, palabras que no frenaron en absoluto a Dakota.

"Eso no lo habla con nosotros a la cara", lanzó la concursante, que criticó el hecho de que Carlos solo los criticara "delante de las cámaras", una actitud que luego "le echaba en cara a Chelo". Ambos concursantes se enzarzaron en un desagradable cruce de reproches y críticas, en el que incluso Lozano llegó a calificar a Dakota de "ordinaria", "desvergonzada" o "deslenguada". "A lo mejor esta noche te piras", declaró la superviviente, adelantándose a la decisión que poco después comunicó Jorge Javier. "Voy a hacer un 'Isabel Pantoja' y me voy a ir", declaró Carlos, lanzando un dardo a la tonadillera, quien no lo recibió nada bien. "Qué asco me da vuestro tono de voz", añadió el concursante.

"Es un auténtico coñazo"

"Se vaya quien se vaya, será una gran pérdida para el programa", anunció Jorge Javier, tras mandar a Chelo y Carlos ponerse en pie. Unas palabras que ambos agradecieron, aunque el segundo pidió "que se quedase Chelo", algo que acabó cumpliéndose. Tras conocer la decisión, el presentador se mostró conforme y nada sorprendido. "No podía aguantar más a esta gente. No aportan nada. Es un auténtico coñazo", concluyó el nuevo pirata olvidado de la edición.