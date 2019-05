'Supervivientes': Jonathan, tercer concursante expulsado de la edición

Carlos Lozano se convirtió en el tercer pirata olvidado de 'Supervivientes' en la noche del jueves 23 de mayo, frente a Albert y Chelo. Esta decisión por parte de la audiencia que dejó al presentador en un duelo con Jonathan, segundo pirata olvidado de la edición, quien ya había manifestado claramente su deseo de abandonar el concurso tras dos semanas en la soledad del palafito, deseo que la audiencia pareció concederle al concluir la gala.

Carlos Lozano y Jonathan, piratas olvidados en 'Supervivientes'

"Mentalmente esto del palafito me ha destrozado, creo que la gente y mi familia lo ha visto y harán algo al respecto. Físicamente y mentalmente estoy destrozado ya", reconoció el concursante, durante una conexión en directo con Jorge Javier Vázquez al comienzo de la gala. Unas palabras que se hacían eco de los malos momentos que Jonathan había pasado en los últimos días, tal y como recogía el programa, en los que incluso acabó llorando y diciéndose a sí mismo que "no era un buen superviviente".

Aprovechando la ocasión, el presentador quiso dar paso a Ulises, padre de Jonathan, en una breve conversación en la que ambos acabaron llorando. "Lo siento pero no te puedo ver así, me rompes el alma. Que sepas que lo estás haciendo muy bien, eres un guerrero, eres el mejor y te queremos pase lo que pase", declaró el defensor de Jonathan, entre lágrimas. "Si tú quieres venirte a casa yo voy hacer todo lo posible para que vengas. No te voy a dejar más tiempo allí", añadió Ulises, provocando que su hijo rompiera a llorar.

"Eres un auténtico superviviente"

Tras conocer la decisión de la audiencia de expulsarlo del concurso, Jonathan no pudo disimular su alivio junto a Carlos Lozano, e incluso se mostró agradecido. "Puedes estar muy tranquilo, porque has hecho un concurso estupendo", aplaudió Jorge Javier, desde plató. "Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado", reconoció por su parte el concursante. "Es durísimo y lo has estado dando todo. Eres un auténtico superviviente", alabó el presentador, antes de felicitar a Carlos por permanecer en el reality. "Aquí estaré, aguantando lo que queráis", prometió el concursante.