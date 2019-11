Kiko Rivera llama en directo en 'Viva la vida' a Chabelita para reconciliarse con ella

La relación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja parecía estar en pie de guerra pero el dj ha decidido dar el primer paso para arreglar las cosas con su hermana. El exconcursante de 'GH Dúo' visitó 'Viva la vida' donde Emma García le preguntó por cómo estaba la relación con Isa P tras la dura felicitación a la cantante por su cumpleaños días atrás. El hijo de Isabel Pantoja sorprendió a todo el plató y decidió llamar a su hermana en pleno directo para reconciliarse pero no tuvo éxito porque Isa no se lo cogió.

Kiko Rivera llamando a Isa P en 'Viva la vida'

"Mamá esto va por ti, te quiero", dijo Kiko antes de marcar el número de Isa P delante de Irene Rosales y Emma García. Y es que el dj hizo este gesto de generosidad por todos pero especialmente por su madre porque "se merece ser feliz y por mi parte ya basta". Sin embargo, la cantante de "Ahora estoy mejor" no respondió a la llamada, algo que a Irene Rosales no sorprendió: "Yo vería muy normal que Isa no cogiera ahora el teléfono porque creo que ella también espera una llamada pero quizá detrás de cámaras". A pesar de la negativa, el cantante aseguró que seguiría intentándola fuera de plató.

Durante su entrevista en el programa de Telecinco, Kiko se hizo en elogios hacia su hermana y no paró de repetir lo mucho que la quería y lo que estaba sufriendo con la situación. "Yo siempre he dicho que adoro a mi hermana y ella sabe que estoy sufriendo muchísimo. Yo quisiera que todo se arreglara y seguro que algún día se hará. Solo le deseo la mayor felicidad del mundo y que le vaya lo mejor posible. Y que vuelva a ser la niña de mis ojos", confesó el ex granhermano.

La dura felicitación por Instagram

El pasado 8 de noviembre fue el cumpleaños de la ahora colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. La cantante cumplió 24 años y recibió una felicitación de su hermano Kiko un tanto envenenada. El dj le dedicó unas duras palabras en Instagram donde arremetía contra ella: "No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo, aun así siempre fuiste mi ojito derecho". Esta decidió no responder de forma directa pero sí lo hizo sutilmente, publicando un Instagram Stories en el que podíamos ver el regalo que su hijo Alberto le había hecho junto al texto: "Esto es la familia".