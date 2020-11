El lapsus de Jorge Javier con Sandra en 'La casa fuerte 2': "Votan a Tom y a Melyssa"

La noche del jueves 5 de noviembre, Telecinco inauguró la segunda edición de 'La casa fuerte', en la que se conocieron un poco más a los concursantes. Entre ellos, estaban Tom Brusse y Sandra Pica, pareja sentimental que nació en 'La isla de las tentaciones' después de que el empresario protagonizara un acercamiento con ella que puso fin a su relación con Melyssa Pinto. Una mujer cuya popularidad tras el reality acabó colándose en 'La casa fuerte' a través de un lapsus protagonizado por Jorge Javier Vázquez.

Sandra y Tom, perplejos ante la mención de Melyssa en la primera gala de 'La casa fuerte'

El incómodo momento se produjo durante las votaciones para repartir el dinero en las cajas fuertes de los Residentes, tras someterse a las pertinentes pruebas en las que los vencedores obtenían dichos puestos privilegiados. Después de que Mahi Masegosa y Rafa Moya fueran los concursantes más votados y se ganaran con ella la suite de la casa y cinco mil euros, los concursantes debían votar entre ellos quien de las cuatro parejas residentes se llevaría cuatro mil, tres mil y dos mil euros, respectivamente. Entre dichos dúos, se encontraban Chabelita Pantoja y Asraf Beno; Samira Jalil y Antonio Pavón; y Tom Brusse y Sandra Pica.

Fue, de hecho, la primera pareja, quien comenzó con las votaciones, momento en el que Beno y Pantoja se decantaron por entregar los cinco mil euros a Tom y Sandra. "A Tom y a Melyssa, de acuerdo", reiteró Jorge Javier, tras lo cual rectificó y se disculpó inmediatamente ante la perplejidad de los aludidos y los "no" que emitieron sus compañeros, divertidos ante la confusión. "Perdón, perdón. Es que son muchos nombres. Sandra, te lo juro, es que me ha salido sin más", explicó el presentador, quien se aseguró de no repetir el mismo error durante el resto de las votaciones. "Los tres mil euros son para Tom y Sandra. Ya no me he vuelto a equivocar", declaró Vázquez, al concluir la ronda de votaciones.

Samira, en el centro de la polémica

Con apenas unos días de preconvivencia, los concursantes ya comienzan a posicionarse de cara al resto del concurso y, de hecho, ya se han producido varios enfrentamientos que han girado en torno a Samira Jalil. La argentina protagonizó la primera disputa con Tom y Sandra, después de asegurar que se había "enrollado" con el empresario, y también tuvo un encontronazo con Cristini Couto. Una tensión en torno a la concursante que se hizo muy evidente durante las votaciones: su pareja, formada junto a Pavón después de que una prueba lo dejara sin poder elegir a su compañera de formato, no recibió ni un solo apoyo, lo que dejó a ambos con la cantidad de dos mil euros en su caja fuerte. Algo muy distinto a lo que ocurrió con sus compañeros Isa y Asraf, y Sandra y Tom, quienes recibieron cuatro y tres votos, respectivamente.