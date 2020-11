Isa Pantoja se derrumba al conocer las declaraciones de Kiko Rivera sobre su madre en 'La casa fuerte'

La noche del jueves 5 de noviembre, Telecinco estrenó la segunda edición de 'La casa fuerte', con Jorge Javier Vázquez al frente. Una ocasión en la que los concursantes se reunieron por primera vez en directo, entre ellos Chabelita Pantoja y Asraf Beno, a quienes el presentador lanzó cierta información potente del exterior: el hecho de que Kiko Rivera había lanzado unas duras declaraciones contra su madre, Isabel Pantoja, acrecentando la distancia entre ambos.

La entrevista a Lecturas que coincidió Kiko Rivera, salió a la luz el miércoles 4 de noviembre, cuando la joven Pantoja y su futuro marido ya habían ingresado en el reality y permanecían aislados, al igual que el resto de sus compañeros, por lo que ninguno de ellos conocía las duras declaraciones que el hijo de la tonadillera había lanzado contra su madre y que podrían haber roto completamente su relación. Una información que Jorge Javier decidió darle a Chabelita, incluso cuando ella, a sabiendas de lo mal que estaban las cosas en su familia incluso antes, le pidió que no lo hiciera.

"Define a tu madre como prepotente, soberbia, dice que no diga de sí misma que no es una buena madre, porque no lo ha sido, cataloga a tu madre como 'mala madre'", desveló el presentador, tras anunciar que iba a dar tan solo unos "titulares" de las palabras que Rivera había lanzado contra su madre. Dichas declaraciones, aunque breves, provocaron que Isa comenzara a hiperventilar e incluso acabara llorando, mientras su pareja, Asraf, trataba de consolarla, al igual que el resto de sus compañeros. "Yo prefiero no saber nada", reiteró la concursante, ante lo que Jorge Javier reconoció que "no podíamos evitar no contarte lo que estaba pasando. "Tienes la posibilidad de permanecer ajena si es lo que deseas", ofreció el presentador, quien le ofreció a Chabelita un plazo hasta la gala del domingo 8 de noviembre para tomar una decisión al respecto. ¿Optará por seguir en la ignorancia o se dejará tentar por la curiosidad?

"Es la gran beneficiaria"

En plató, algunos de los colaboradores presentes tuvieron la oportunidad de lanzar sus opiniones sobre lo que acababa de ocurrir. "Pienso que es la gran beneficiada. Le dan la razón y Kiko le pide perdón", manifestó Belén Rodríguez, quien matizó que "ella sabía que en algún momento tenía que pasar esto. No digo que se alegre". La colaboradora también apostó porque, entre la familia Pantoja, sus miembros se decantarían por apoyar a Rivera, dado que "es la persona más importante".

"Me han impactado muchísimo sus lloros. Es la primera vez que la veo llorar", reconoció Pilar Eyre, tras lo cual apostó porque Chabelita "creo que lo ha pasado bastante peor que su hermano". "Si lo que está contando Kiko es verdad, imagínate lo de esta chica. Seguro que le han recordado a ella muchísimas cosas", vaticinó la colaboradora, mientras otros de sus compañeros apuntaban a la posibilidad de que Isa intuyera, al menos, el contenido de la entrevista de su hermano.