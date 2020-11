Samira, Sandra y Tom protagonizan las primeras disputas en 'La casa fuerte 2': "Has jugado a la duda"

El jueves 5 de noviembre, Telecinco emitió la primera gala de 'La casa fuerte', en la que los concursantes ingresaron oficialmente en las instalaciones del programa y se sometieron a la primera prueba para formar las parejas entre los participantes que habían entrado en solitario. Además, el formato emitió las primeras imágenes de la preconvivencia, en la que Samira Jalil, Sandra Pica y Tom Brusse protagonizaron el primer roce apenas unos minutos después de encontrarse cara a cara.

Tom, Sandra y Samira se enfrentan al verse por primera vez cara a cara en 'La casa fuerte 2'

La llegada de Samira abrió la veda a Tom y Sandra, después de que Jalil confesara en 'Mujeres y hombres y viceversa' que había mantenido un "affaire" con el empresario, con quien se habría visto en varias ocasiones mientras él mantenía una relación con Pica, algo que le ocultó afirmando que estaba soltero. "Vamos a hablar de lo que has dado a entender públicamente", invitó Sandra a Samira, en un tenso encuentro en el que la primera acusó a la segunda de que "has jugado a la duda". "Empezamos a conocernos y la gente me decía que no me fiara de ti", declaró Brusse, desencadenando la primera disputa del programa cuando Jalil replicó que "de ti tampoco se puede fiar uno". "¿Has visto que yo haya confirmado algo?", defendió Samira, antes de recordar a Brusse, quien él criticaba que "lo has dado a entender", que "cuando te conocí, estabas soltero".

"Por el contrato con 'La isla de las tentaciones', no podía decir si estaba soltero o no", explicó el empresario, ante lo que la argentina relató que "nos volvimos a ver y jugabas a las ambigüedades". "¿Tú no me invitas a subir a mi casa?", recordó Jalil, algo que Tom no negó antes de asegurar que "quería enseñarte mi casa", desatando la risa de Samira. "Tú y yo nos enrollamos", afirmó la argentina, algo que el aludido no dudó en negar. "Pobre de ella que le has mentido y te has enrollado conmigo en la puerta de tu casa. Si no me quieren creer y viven en su mentira, adelante", replicó Jalil, cuando Sandra la acusó de ir "a televisión para decir que te enrollas con chicos". De hecho, en un principio Samira negó haber tenido algo con Tom, decisión que aclaró asegurando que había sido "por respeto a los dos". "Él me dijo que no estaba con ella. Solo me enrollé con él, no voy a mentir", manifestó la argentina.

"¿Quieres un minuto de gloria?"

Tom se encara con Samira en una nueva disputa antes de 'La casa fuerte 2'

"Tom va a mentir hasta que se muera", criticó Jalil, conversando con algunos de sus compañeros, mientras que Sandra reconocía que "me cuesta creerla. No nos pilla de nuevas". "Sabía que iba a ir por ese lado", lamentó por su parte Brusse, mientras que Samira comentó que "él tenía novia, no voy a quedar como rompeparejas". La tensión del encuentro afectó al bajo ánimo de Sandra e incluso acabó con la paciencia de Tom al día siguiente, provocando una nueva discusión entre el francés y la argentina. "Eres una mala persona. Estás sola. Tienes envidia porque estoy bien con mi novia", estalló Brusse, tras lo cual añadió que "todo el mundo habla muy mal de ti". "He dicho la verdad, yo no me he acostado contigo", aseguró la aludida, en un cruce de acusaciones y reproches en el que Tom cuestionó si "¿quieres un minuto de gloria?". "Ni que fueras tú Brad Pitt y la Angelina Jolie", replicó Jalil.

Los protagonistas de las disputas tuvieron ocasión de comentarlas tras ver las imágenes, momento en el que Samira acusó a Tom con que "se tiene que defender de alguna manera. No lo va a reconocer por su relación". "Aquí el señor me desafió. Dijo que habláramos. Para quedarme con el culo al aire yo, que se quede él", añadió la concursante, mientras que Sandra declaró que "Lo último que me esperaba era cómo llegó" Jalil, dado que había negado haberse enrollado con Tom ante sus amigos. "En la comida ya me puse a llorar porque escuché cómo decía que era una sumisa, una consentida. Me agobié", recordó Pica, quien había dado por "aparcado" el tema, algo que Samira no había hecho.