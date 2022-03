'La amiga estupenda' renueva por una cuarta y última temporada en HBO

Las coproducciones han llegado a HBO para quedarse. Su asociación con la BBC ha hecho posible 'La materia oscura', mientras que en tierras italianas este modelo de desarrollo ha permitido que Luca Guadagnino brindara 'We Are Who We Are' y que uno de los mayores fenómenos editoriales recientes, la saga "Dos amigas", tenga una exitosa y aclamada versión televisiva, 'La amiga estupenda', que tendrá la oportunidad de cumplir con su plan de futuro evidente.

Margherita Mazzucco y Gaia Girace en 'La amiga estupenda'

La ficción de HBO y RAI ha sido renovada por una cuarta temporada que, siguiendo el sino de los libros de Elena Ferrante, será la última. Así pues, esta entrega definitiva tomará como referencia la cuarta novela de la saga, "La niña perdida", cerrando el viaje de Elena y Lila, que hasta ahora han sido interpretadas por Margherita Mazzucco y Gaia Girace, quienes cederán el testigo a actrices más veteranas.

Como se confirmó a comienzos de marzo tras el desenlace de la tercera temporada, Alba Rohrwacher será la encargada de encarnar a Elena en la última tanda. Hasta el momento, Rohrwacher había estado implicada en el proyecto como narradora, por lo que cerrará el círculo al ponerse ante las cámaras. Sin embargo, no se ha desvelado la identidad de la intérprete que dará vida a Lila a partir de ahora.

Toda una vida

Al igual que las novelas, 'La amiga estupenda' explora las experiencias vitales de dos amigas desde su infancia en el Nápoles de los años cincuenta hasta su etapa adulta. La tercera entrega se lanzó a lo largo de febrero en RAI, para después llegar a Estados Unidos de la mano de HBO, donde su emisión sigue en marcha. En España, HBO Max ha ido lanzando un episodio por semana desde el 7 de febrero, por lo que tan solo resta uno para completar el bloque.