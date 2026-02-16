Por Fernando S. Palenzuela |

Después de su éxito con 'Culpa mía' y antes de completarse el recorrido de la trilogía en Prime Video, la plataforma anunció que Nicole Wallace daba el salto a Chile para formar parte del elenco de 'La casa de los espíritus'. Se trata de la primera adaptación en español en formato serie de la conocida novela de Isabel Allende, que ya tiene fecha de estreno.

Prime Video ha aprovechado el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín para anunciar que 'La casa de los espíritus' llegará el próximo 29 de abril. Este día estarán disponibles los ocho capítulos que conforman esta adaptación televisiva que se basa en la aclamada novela escrita por Isabel Allende.

Fotograma de 'La casa de los espíritus'

Publicada en 1982, 'La casa de los espíritus' es la primera novela de la escritora chilena. Se centra en una saga familiar que se extiende durante medio siglo a través de tres generaciones de mujeres: Clara, Blanca y Alba. Ellas se sitúan en un país conservador de Sudamérica en el que la lucha de clases y la agitación política forman parte del día a día, pero donde también hay espacio para la magia.

'La casa de los espíritus' se estrena en Prime Video el 29 de abril

El reparto de la serie

La familia Trueba navega en este conflicto violento de los cambios sociales que destaca por el orgullo familiar, la pasión y los amores secretos.. La ficción está producida por FilmNation Entertainment con el apoyo de Fabula y cuenta conjunto a Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood como showrunners.

Nicole Wallace forma parte de 'La casa de los espíritus', donde también encontramos otros nombres como Alfonso Herrera, que interpreta a Esteban Trueba; Dolores Fonzi, que junto a Wallace da vida a Clara del Valle en diferentes etapas; Fernanda Castillo, como Férula; Eduard Fernández, en la piel de Severo del Valle; Sandra Becker y Fernanda Urrejola, interpretando a Blanca; Rochi Hernández, como Alba; Juan Pablo Raba, dando vida al Tío Marcos; Pablo Macaya y Nicolás Contreras, como Pedro Tercero; y Aline Küppenheim.