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'MasterChef' regresa a La 1 con su decimocuarta temporada el lunes 30 de marzo a las 22:30 horas. La incorporación de Delicious Martha en el jurado tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera es una de las novedades más importantes de la edición. La corporación pública ha emitido un extenso avance donde se pueden ver las primeras imágenes de la nueva tanda de episodios.

Con invitados como Juanjo Bona, La Terremoto de Alcorcón (Pepa Charro), Yolanda Ramos o Isa Pantoja, el formato de Shine Iberia seguirá apostando por combinar el humor con la disciplina requerida para sacar adelante las elaboraciones con la mayor calidad posible. El jurado apretará las tuercas a unos concursantes de lo más variopintos que no dejarán indiferente a nadie. Con un premio de 100.000€ y la oportunidad de publicar su propio libro de recetas, la exigencia será máxima y los participantes deberán cuidar hasta el más mínimo detalle.

El jurado seguirá teniendo en esta edición con un protagonismo esencial. No solo se encargará de juzgar los platos de los aspirantes, sino que guiará el ritmo del programa y de las pruebas. En esta ocasión, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz Mas contarán con una nueva aliada, Delicious Martha, que se ha complementado a la perfección con sus compañeros. El programa se desplazará por toda la geografía española para sus pruebas de exterior, visitando monumentos históricos y lugares icónicos de cada región.