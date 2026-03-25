'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje

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'Los Bridgerton' vuelven con una nueva temporada. Tras el estreno de la segunda parte de la cuarta entrega el pasado mes de febrero, la serie de Netflix ya ha anunciado qué personajes cargarán con el peso de la nueva tanda. Hannah Dodd y Masali Baduza serán las protagonistas de una quinta temporada que ya ha comenzado su rodaje. La nueva entrega de la adaptación audiovisual de las novelas de Julia Quinn estará compuesta por ocho capítulos que se grabarán principalmente en Londres.

Dodd interpreta a Francesca Stirling, condesa de Kilmartin e hija mediana de la familia Bridgerton. Dos años después de perder a su marido John, decide tratar de volver a encontrar pareja. Sin embargo, cuando la prima de John, Michaela (Baduza), vuelve a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, Francesca empezará a cuestionar todos sus planes.

Michaela comenzará a despertar nuevos sentimientos en el interior de Francesca, que descubrirá secretos de sí misma que hasta ahora permanecían ocultos. Michaela Stirling tendrá que enfrentarse a sus propios miedos y afrontará su relación con el legado de su difunto primo y Francesca. Con esta nueva trama, la popular serie abordará su primer romance homosexual y tratará de hacer las delicias de todos sus seguidores.