'La Casa de Papel', entre las mejores series internacionales de la década para The New York Times

La proliferación de las plataformas de streaming ha promovido la internacionalización de productos locales. En el caso de'La Casa de Papel', ese éxito pasó por Netflix, que prolongó la ficción creada por Álex Pina tras convertirse en la serie de habla no inglesa más consumida del servicio estadounidense. Desde entonces, ha recibido numerosos premios y ha sido alabada por figuras como Stephen King. Ahora se cuela entre las 30 mejores series internacionales de la década elegidas por The New York Times.

Esther Acebo en la tercera parte de 'La Casa de Papel'

En la lista del New York Times, 'La Casa de Papel' se encuentra en la posición número 21 y el redactor del periódico estadounidense la ha valorado así: "Una serie construida como un rompecabezas, emplea trucos temporales, narración poco fiable, grafismos llamativos y todos los trucos posibles para mantenernos enganchados a su intenso argumento".

'La Casa de Papel' comparte ranking con ficciones tan conocidas como 'Fleabag','Gomorra','The Crown','The Bureau','Sherlock','Fauda' o'Killing Eve', entre muchas otras. A pesar de estar compuesto por una gran mayoría de series británicas, en la primera posición encontramos a la serie israelí 'Prisoners of War'; y 'Las chicas del cable' recibe una mención especial.

Cuarta parte de 'La Casa de Papel'

Tras el cliffhanger con el que dio cierre a la tercera parte, que todavía nos mantiene en vilo, 'La Casa de Papel' estrenará su cuarta entrega el 3 de abril en Netflix. En ese momento, comprobaremos qué ha pasado con Nairobi, hasta qué punto la inspectora Sierra está ganando la partida a El Profesor y cómo se las apañan los guionistas para sentar las bases de la quinta temporada.