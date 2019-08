'La Casa de Papel': Neymar, fichaje estrella en el nuevo metraje incluido en la tercera temporada

Más de un mes después de que la tercera parte de 'La Casa de Papel' aterrizara por fin en Netflix, la serie española ha incluido un nuevo y sorprendente fichaje: el futbolista Neymar. Una incorporación que se realizó en la tarde del martes 27 de agosto, cuando la plataforma incluyó el metraje que grabó el brasileño con parte del reparto tras resolverse la acusación por violación cuyo juicio tenía pendiente el futbolista.

Neymar en uno de sus cameos en 'La Casa de Papel'

A principios de agosto, la justicia brasileña anunció que archivaba el caso de la presunta violación por parte de Neymar hacia Najila Trinidade, "por no haber pruebas suficientes". Dicha decisión, animó a Netflix a incluir las escenas en las que participa el futbolista, quien aparece en los episodios 6 y 8 de la tercera temporada dando vida a Joao, un monje brasileño, que vive en el monasterio en el que se instala el equipo del Profesor para prepararse para su nuevo golpe.

"Pude cumplir mi sueño y formar parte de mi serie favorita. ¡Y ahora puedo compartir a Joao con todos vosotros! ¡Gracias, 'La Casa de Papel'!", compartió el futbolista en la tarde del 27 de agosto, a través de las redes sociales, junto a un vídeo en el que aparecía vestido con el "uniforme" oficial del equipo del Profesor: un mono rojo y la careta de Dalí. "Bienvenido a la banda", respondió en brasileño la cuenta oficial de la serie, a través de Twitter.

Guiños incluidos

Durante su breve interpretación en la tercera temporada de 'La Casa de Papel', Neymar ha tenido ocasión de interpretar a un personaje cuyo guion no ha desperdiciado la oportunidad de realizar un guiño a la profesión del brasileño. "A mí no me gusta el fútbol ni la fiesta", comenta el futbolista en una de sus breves apariciones, metido en su papel como Joao. Una escena en la que el monje está sumido en una conversación sobre Brasil con Berlín, personaje interpretado por Pedro Alonso. "En la Copa del Mundo siempre rezo mucho por nuestra selección", reconoce no obstante Joao, antes de retirarse.