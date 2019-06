'La Casa de Papel' da las claves de su tercera parte: "Costó mucho abrirla de nuevo"

La banda de atracadores más conocida de la pequeña pantalla vuelve a reunirse de nuevo. 'La Casa de Papel' nació en el año 2017 en Atresmedia y tras dar el salto a Netflix se convirtió en un auténtico fenómeno mundial, convirtiéndose en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma en todo el mundo. Teniendo en cuenta estos datos, era evidente que la serie iba a ser renovada y sí, así sucedió. La ficción vuelve el 19 de julio con su tercera parte y se encuentra ya rodando la cuarta tanda de episodios, tal y como se ha confirmado oficialmente en la rueda de prensa a la que ha acudido FormulaTV.

Tercera parte de 'La Casa de Papel'

Alex Pina, showrunner de la serie, ha contado que no fue fácil ponerse al frente de esta tercera parte. "Fue complicado volver a abrirla (...) necesitábamos un motor emocional y tardamos mucho en decidirnos. Uno tiene un cierto miedo a la decepción y teníamos además mucho respeto por el producto (...) si ves que en lugares remotos de todo el mundo todo el mundo es fan de esta banda te das cuenta que necesitas una buena idea". Y fue entonces cuando esta llegó: que la banda tuviese que reunirse de nuevo para salvar al personaje de Río, que había sido secuestrado por la policía.

¿Por qué se eligió a Río y no a otro personaje de la banda? Pina ha explicado que la elección no fue nada sencilla y que evidentemente "se plantearon muchas cosas" aunque "no solemos quedarnos con la primera idea que nos surge". "Necesitábamos un catalizador para unir a la banda (...) y el cazar a Río ponía en movimiento a Tokyo, la narradora de la serie (...) es la que tiene más carácter en esa línea de confrontación y funcionaba muy bien que ella lo guiase todo. Fue una razón narrativa, pero también emocional, de fuerza y de carácter".

Un importante salto cualitativo

La serie ha pasado de producirse para Antena 3 a hacerlo para 190 países en Netflix, algo que sin duda se evidencia en la factura de la misma. Aunque los responsables de la plataforma no han querido dar datos oficiales del nuevo presupuesto de la misma, han dejado claro que sí, es mayor. Pina ha contado que en esta nueva etapa "hemos podido trabajar en la escritura sin menos limitaciones. En España sabíamos hacer thrillers sin poder hacer explotar gasolineras porque no había dinero, veníamos de una industria comprimida en términos de posibilidades (...) veníamos de hacer una ficción para un solo país y es muy diferente hacerlo para 190".

El productor ha confesado que "es la serie de mayor envergadura que yo he llevado nunca a cabo (...) estamos compitiendo con las grandes ligades de cualquier países de la Champions de la ficción, léase Estados Unidos o Reino Unido. Es un orgullo para esta industria el poder hacerlo". Jesús Colmenar, director de la ficción, se ha reafirmado en esta idea aunque ha explicado que "se ha incrementado el presupuesto pero también ha crecido mucho el material narrativo que queríamos hacer (...) el nivel de implicación y trabajo ha sido tremendo (...) somos el mismo equipo que en las dos primeras partes y ha sido un reto muy grande este salto cualitativo tan brutal".

"Un atraco imposible"

En esta nueva tanda de episodios, el atraco será al Banco de España, un golpe que Alex Pina ha calificado como "sencillamente imposible". El showrunner ha explicado que la dificultad de ese atracado será la principal característica del nuevo golpe y ha dejado claro que por ello, "te obliga a pasar muchas horas en la pizarra para diseñarlo (...) hay que conseguir que la gente se lo crea (...) esa credibilidad que se transmite debe ser rigurosa (...) hay que tener en cuenta que el Banco de España tiene unas medidas de seguridad estratosféricas (...) afecta directamente al sistema financiero de toda Europa. Por ello, este ha contado que no ha sido poco el tiempo que han estado encerrados diseñando el golpe, haciéndolo plenamente realista.

La banda de atracadores de 'La Casa de Papel'

Regresos, cambios de bando y reencuentros

En esta etapa vamos a vivir el regreso de personajes que creíamos muertos como Berlín, interpretado por Pedro Alonso. Otros como la inspectora Raquel, cambian de bando y se pasan al de los atracadores. Precisamente, la intérprete Itziar Ituño ha querido hablar del reto que ha supuesto por ella este giro en su papel: "En las dos primeras partes parecía que hacíamos una serie paralela y ahora me han pasado al otro lado, 'al del grupo de los monos rojos' (...) el arco emocional que ha hecho Raquel es brutal (...) ahora intentará integrarse y será muy emocionante lo que surja de ahí". Precisamente sobre ello ha hablado también Álvaro Morte y es que contar con el amor de su vida en la banda, cambiará la perspectiva de El Profesor: "Se encontrará un poco entre la espada y la pared". El intérprete ha explicado que su personaje contará con otro gran problema y es que no tiene el tiempo que él querría para planear el atraco, algo que le hará sentir más vulnerable que nunca. "Irá pisando sobre barro, veremos una visión distinta e interesante de El Profesor con esta incertidumbre".

En la ficción viviremos además el reencuentro entre Alba Flores y Najwa Nimri tras haber trabajado juntas en 'Vis a vis'. Nimri se ha lamentado en no haber tenido más escenas con su compañera, a la que ha confesado "amar profundamente". Ha contado que "este personaje es igual de intenso que Zulema pero tiene un punto más lúdico. Es más llevadero. Con Alicia es más fácil de llevar desde el principio". Además, entre risas ha confesado que "el nivel de energía que se maneja en esta serie es muy heavy (...) la intensidad en esta serie se convierte en una cuestión energética".

Najwa Nimri en la T3 de 'La Casa de Papel'

El feminismo y Alba Flores

Por su parte, Flores ha insistido en ello y ha confesado que "los atracadores vivimos un ritmo fuentecita de rodaje. Es lo más a saco que he vivido nunca en mi carrera", explicando además que "es muy diferente trabajar de donde veníamos a donde estábamos ahora. Ha sido breve, certero y profundo". La actriz ha querido también hablar de la frase "comienza el matriarcado" que su personaje dijo en las primeras partes de la ficción y que se ha convertido en todo un himno feminista. "Es un reflejo de algo que estaba pasando en el mundo y que ya está pasando en todo el mundo. A mucha gente les ha ayudado a convertirlo en un grito de guerra. La verdad es que nunca soñé que eso me podría ocurrir. Me siento agradecida por ello".

Así se eligieron los nombres de los personajes

¿Cómo se seleccionan los nombres de los personajes de 'La Casa de Papel'? Pina ha contado que en la primera temporada se llegó incluso a plantear que los atracadores tuviesen nombres de planetas pero todo cambió cuando "alguien apareció con la camiseta que ponía Tokyo". "Fue una cuestión fonética, de sonoridad y capacidad de vocación (...) cada uno tiene una vivencia con una ciudad. Cada ciudad tiene un pequeño universo propio que puede ser compartido. Trabajamos con eso". Sobre los nombres de la segunda tanda, ha explicado que "hemos trabajado con ciudades que tuvieran esa sonoridad, esa singularidad. Empezamos a poner ciudades en la pizarra, nos costó elegir".