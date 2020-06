'La casa fuerte': Maite Galdeano y Cristian, más Ferre y Cristina Gilabert, primeras parejas en peligro

En elaboración*

Primera noche de convivencia en 'La casa fuerte' y primeras parejas en peligro. El nuevo reality de Telecinco ha aterrizado con fuerza y las acusaciones entre los "residentes" no se han hecho esperar para dejar a dos parejas en la cuerda floja. Tras las votaciones, Maite Galdeano y Cristian Suescun, y Ferre y Cristina Gilabert tendrán que andar con ojo esta semana para no perder su habitación y el bote de su caja fuerte a manos de alguna pareja de "asaltantes".

Maite y Cristian, madre e hijo en peligro en 'La casa fuerte'

En la primera prueba entre los residentes, Fani Carbajo y Christofer Guzmán lo dieron todo en la piscina y recogieron hasta 5.000 euros en recompensas para su caja fuerte, asegurando así la inmunidad. María Jesús y Juani empataron en 3.000 euros con Cristian y Maite, mientras que Ferre y Cristina cerraron la lista con solo 1.000 euros.

A continuación, el programa se tomó la libertad de unir a la primera pareja de asaltantes. Yola Berrocal y Leticia Sabater, enemigas públicas, deberán trabajar juntas para derrocar a una de las parejas de la casa mientras ella conviven acampadas en el jardín. Oriana Marzoli tuvo en su mano elegir y señaló a Iván González. Quedaban Labrador y Macarena Millán, a quienes la idea de compartir habitación les hacía mucha gracia, debido al pasado de enesmitad entre Rafa Mora, el novio de Macarena, y el ex de 'Gandía Shore'. Ambos reconocieron que, si no quedaba más remedio, no tenían problema en formar pareja.

Jorge Javier Vázquez retorció un poco las reglas y sembró la duda en Iván, que ya había "celebrado" su primera discusión con Oriana. "A mí me encantaría compartir esto con Macarena, también por respeto a Rafa, por si tienen que compartir habitación, pero quiero más hacer esto con Oriana de pareja", zanjó el extronista dando un beso a la que es, desde ya, su compañera de viaje. Desde plató, Rafa Mora daba su opinión sobre el asunto: "Yo no tengo ningún problema y espero que él como caballero le ceda la cama. Yo lo haría si me toca con una persona con la que no tengo ningún tipo de afinidad".