Primer enfrentamiento entre Oriana y Leticia Sabater en 'La casa fuerte': "Paleta, ignorante"

Oriana Marzoli y Leticia Sabater han protagonizado el primer enfrentamiento de 'La casa fuerte'. La chilena ha sido la primera en acceder a la villa y, poco después, la autora de "La salchipapa" completaba la lista de "asaltantes", los concursantes que participan por separado y tienen como objetivo destronar a los "residentes" de sus habitaciones. Sin embargo, a la vista de los hechos, la sintonía entre ambas no promete precisamente una gran alianza.

Oriana y Leticia Sabater, cara a cara en 'La casa fuerte'

Leticia ha entrado en el reality pisando fuerte. En su presentación ya ha dejado caer que Oriana le parece una "pseudo-pija" de la que no saber nada. Otra de sus enemigas promete ser Yola Berrocal, a quien dedicó otra pulla: "No creo que lo que tenga Yola conmigo sean celos, porque ella de cantante...". Una vez todos reunidos, Leticia ha saludado al resto de sus compañeros, incluida Yola, pero no así a Oriana.

Jorge Javier Vázquez ha querido profundizar en la enemistad de ambas concursantes. "Es que al principio he dudado de si era ella porque digo: 'lleva 10 minutos en el reality, no puede ser'", ha respondido Sabater con sorna, a lo que Marzoli ha replicado molesta: "Jorge, ¿esta señora va a tener tiempo de meterse en cualquier momento conmigo?". La cantante ha apostillado que es una "señorita", pero Oriana no le ha dejado continuar: "Señora, que ya está usted mayor".

Discusión a cuenta del apellido

Leticia Sabater ha vuelto a la carga recurriendo a la brevedad de Oriana en los realities: "Habla ahora lo suficiente porque no vas a durar mucho aquí". "En Chile he estado en tres y he ganado uno, infórmate", ha respondido Oriana aludiendo a su victoria en 'Volverías con tu ex'. "¿Por qué no cuentas mejor cuando le diste una bofetada a un compañero en directo?", ha apostillado Leticia antes de discutir sobre el apellido de la chilena, llamándole Oriana González. "En mi DNI que es italiano aparecen los dos de mi padre, pero soy González y Marzoli, que es el de mi madre, pedazo de paleta, ignorante", ha reprochado la ex de 'Supervivientes'.