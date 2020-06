La quinta pareja de 'La casa fuerte' se desvela el sábado 6 en 'Viva la vida': ¿Avilés? ¿Gianmarco e Ivana?

Confirmado el estreno de 'La casa fuerte' el jueves 11 de junio y con cuatro parejas anunciadas, solo quedan seis concursantes para completar el casting del nuevo reality de Telecinco. Sus nombres se darán a conocer en los próximos días en los distintos espacios de la cadena, donde se confirmarán o desmentirán los rumores que viene sonando en las últimas semanas.

'Viva la vida' comunicará este sábado 6 de junio los integrantes de la quinta pareja de 'La casa fuerte'. Podría ser la ocasión perfecta para confirmar a José Antonio Avilés, ya que es uno de los perfiles que se vienen dando por seguros desde el principio y, además, saltó a la fama como colaborador habitual del programa de Emma García. Después de que la propia Carolina Sobe desmintiera su participación, falta ver si el concursante de 'Supervivientes 2020' formará tándem con su madre Carmen Prior, tal y como indican algunas informaciones.

Gianmarco e Ivana, ¿concursantes de 'La casa fuerte'?

Por otro lado, en las últimas horas han irrumpido con fuerza los rumores sobre otra posible pareja de concursantes. Se trata de la formada por Gianmarco Onestini e Ivana Icardi, quienes se conocieron en la casa italiana de 'Gran Hermano' en el año 2019. Ambos mantuvieron una cercana relación que, posteriormente, tornó en conflicto cuando la argentina le acusó de haberla engatusado con el fin de acaparar minutos televisivos.

En un vídeo publicado este jueves en la web de Telecinco, el italiano reconoce que no le importaría participar en un nuevo reality show. Tampoco tendría inconveniente en coincidir en él con Ivana, admite: "No me daría miedo participar con Ivana en otro reality, no sería incómodo". Señala que "en cualquier reality que hagas siempre hay personas que te pueden caer mejor o peor, es igual que la vida”.

Continúa el culebrón Molinero

De entrar en 'La casa fuerte', supondrá el regreso de Gianmarco a la televisión española tras su victoria en 'El tiempo del descuento' y posterior ruptura sentimental con Adara Molinero. Si a esto se le suma que en 'Supervivientes' Ivana ha mantenido una relación con Hugo Sierra, expareja de Adara y padre de su hijo, la continuación del culebrón estaría asegurada. Se sumarían a las parejas confirmadas de Maite Galdeano y Cristian Suescun, Ferre y Cristina Gilabert, Fani Carbajo y Christofer Guzmán y María Jesús Ruiz y su madre Juani.