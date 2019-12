La miniserie 'La conjura contra América', del creador de 'The Wire', llega a HBO España el 17 de marzo

Es imposible entender la obra de David Simon sin HBO, y viceversa. El guionista estadounidense llevó a la pequeña pantalla a alcanzar un nuevo nivel de complejidad con 'The Wire', su inolvidable colaboración con la cadena tras 'The Corner', y desde entonces se ha mantenido bajo el amparo creativo de HBO con 'Generation Kill', 'Treme', 'Show Me a Hero' y 'The Deuce'. Y tras el reciente desenlace de esta última, ya sabemos cuándo escucharemos de nuevo los orgánicos diálogos de Simon.

John Turturro en 'La conjura contra América'

Como ha confirmado HBO España, 'La conjura contra América' llegará a la plataforma el 17 de marzo. Esta miniserie es una adaptación de la novela homónima de Philip Roth y ha sido creada por Simon y Ed Burns, uno de sus colaboradores más asiduos. Al igual que la obra original, esta versión retrata una historia alternativa de Estados Unidos a través del prisma de una familia judía de clase trabajadora.

La acción de los seis episodios está ambientada en Nueva Jersey, y se desarrolla en paralelo al alzamiento del líder populista Charles Lindbergh, que se convierte en presidente con su discurso xenófobo y extremista. El reparto está liderado por Winona Ryder, Zoe Kazan y John Turturro, que están acompañados por Morgan Spector, Anthony Boyle, Azhy Robertson y Caleb Malis.

Empezando fuerte

De esta manera, el calendario de estrenos originales de HBO cobra forma tras la primera oleada que viviremos en enero. A lo largo del primer mes del año llegarán a la plataforma 'The New Pope', secuela del ácido drama eclesiástico de Paolo Sorrentino; 'El visitante', adaptación de la intrigante novela de Stephen King; 'Avenue 5', nueva comedia del creador de 'Veep' con Hugh Laurie al frente del reparto; y 'Curb Your Enthusiasm', que regresa con su esperada décima temporada.