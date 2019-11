HBO pasa página con el final de 'Silicon Valley' hacia una nueva (pero reconocible) era de comedia

Pied Piper está entonando su particular canto del cisne. En un año en el que nos hemos despedido de 'Crashing', 'Divorce', 'Ballers' y 'Veep', HBO ha reservado algo más de tinta para rubricar el punto final de 'Silicon Valley'. La comedia creada por Mike Judge, Dave Krinsky y John Altschuler ha sido uno de los pilares de la plataforma de pago durante la última década, ya que, a pesar del sistemático desprecio sufrido en las ceremonias de premios, Richard y compañía han mostrado como nadie el reverso humorístico de la fiebre tecnológica en la que estamos inmersos. Por lo tanto, es inevitable preguntarse si su clausura implica la pérdida definitiva de la esencia cómica de HBO.

Richard atraviesa la oficina de Pied Piper en la temporada final de 'Silicon Valley'

Aunque la cadena estadounidense haya cosechado la mayor parte de su prestigio a través de títulos dramáticos como 'Los Soprano', 'The Wire' o 'Juego de Tronos', comedias como 'Sexo en Nueva York' y 'Entourage' también forman parte de su ADN. A lo largo del presente siglo, creativos como Lena Dunham, Louis C.K., Jemaine Clement o Jonathan Ames han forjado sus valiosos estilos en HBO, y esa apuesta por la diversidad temática y de puntos de vista va a ser fundamental en la siguiente era del canal de WarnerMedia.

Esa renovada etapa ha arrancado con una escalonada transición, que ha permitido a caras ya conocidas explorar nuevos terrenos. El caso más exitoso es el de Alec Berg, pieza fundamental dentro del equipo creativo de 'Silicon Valley', que en 2016 dio un paso al frente para cocrear una de las apuestas de futuro de la plataforma. El resultado de su alianza con Bill Hader fue 'Barry', que este año ha demostrado no tener techo con una segunda temporada perfecta, capaz de ahondar en una personalidad tremendamente original. Además, esta ficción ha supuesto la consagración de Hader como director, demostrando una magnífica comprensión no solo del ritmo de la comedia, sino también de sus lazos con la acción y el drama. Así que es de justicia reivindicar a 'Barry' como el nuevo buque insignia cómico de HBO.

Barry y Fuches huyen de una niña experta en artes marciales en 'Barry'

Unión de pasado, presente y futuro

Si hablamos de nombres ligados a la historia de HBO, es imposible no sacar a relucir el de Armando Iannucci. Mientras 'Veep' emitía su temporada final en abril, la cadena dio luz verde a la nueva comedia de su creador, 'Avenue 5', en la que llevará a Hugh Laurie a capitanear una nave espacial en un futuro en el que el turismo interplanetario se ha convertido en una opción plausible. En el otro bando, el de las miradas recién llegadas, destaca 'Run', el otro gran estreno original de comedia de HBO para 2020. Esta propuesta ha sido creada por Vicky Jones, quien también produce junto a su socia Phoebe Waller-Bridge bajo el sello de la compañía que regentan, DryWrite. Además, la cotizada creadora de 'Killing Eve' y 'Fleabag' interpreta a Flick, uno de los personajes secundarios que acompañan a Merritt Wever y Domhnall Gleeson en este relato, que remueve la existencia de sus protagonistas a través de una promesa del pasado.

La tercera serie que traerá la nueva década bajo el brazo es 'Betty', adaptación de la película "Skate Kitchen", que cuenta con su directora y guionista original, Crystal Moselle, y con Lesley Arfin ('Love') como responsables creativas. Los seis episodios de esta comedia recuperan a la protagonista del film, Camille (Rachelle Vinberg), una joven que se gana su espacio en un mundo predominantemente masculino como es el de los skaters. Aparte de esas tres novedades, HBO también se ha asegurado contar con nuevas temporadas de la experimental 'High Maintenance', la vibrante 'Insecure' y la surrealista 'Los Espookys'; a las que se suman la segunda entrega de 'Los Gemstone', la tercera serie de Danny McBride para la cadena tras 'Vice Principals' y 'De culo y cuesta abajo', y la décima temporada de 'Curb Your Enthusiasm', el esperado regreso de Larry David veinte años después del arranque de su serie de culto.

Phoebe Waller-Bridge encuentra la mirada del espectador en 'Fleabag'

Sin perder la esencia

Con esa flota de proyectos, HBO tiene asegurado un prometedor arranque de década. Sin olvidarnos de diversos acuerdos de desarrollo que garantizan que la burbuja no estalle por el momento, como el de J.J. Abrams con WarnerMedia o el de Mike Judge con la propia cadena de pago, que han dado pie al desarrollo de potenciales títulos como 'They Both Die at the End' o 'Qualityland'. Pero si volvemos a la raíz de esta reflexión sobre el futuro, el inminente desenlace de 'Silicon Valley' ya se encarga de arrojar luz sobre los desafíos que tiene HBO en el horizonte.

En los episodios finales de la comedia tecnológica, Pied Piper tiene ante sí la oportunidad de crear un internet democrático, liberado de los intereses comerciales de compañías como Google o Facebook, oligarcas de nuestro día a día. Sin embargo, una multimillonaria oferta procedente de un magnate chileno, cuya fortuna está ligada a la dictadura de Pinochet, pone en un brete los compromisos morales de Richard Hendricks y todo su equipo. De la misma manera, se puede trazar un paralelismo con la situación de HBO, que tendrá que evitar diluirse en la marca HBO Max, el servicio de streaming que prepara WarnerMedia, en un momento en el que la política cualitativa de la cadena de pago contrasta radicalmente con la mentalidad cuantitativa de competidores como Netflix. ¿Será capaz HBO de preservar su integridad? Tenemos una década por delante para comprobarlo, sin dejar el humor de lado.