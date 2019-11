'The New Pope', el spin-off con Jude Law, John Malkovich y Javier Cámara, se estrena el 11 de enero en HBO

Tras meses de espera y jugosos adelantos, HBO España ha confirmado la fecha de estreno de 'The New Pope'. La serie protagonizada por John Malkovich, Jude Law y el español Javier Cámara, llegará a la plataforma el próximo 11 de enero. Serán un total de nueve episodios dirigidos por el creador de la serie, el oscarizado Paolo Sorrentino.

Javier Cámara, protagonista de 'The New Pope'

'The New Pope' es una serie original de Sky-HBO-Canal+, producida por Lorenzo Mieli y Mario Gianani para Wildside (Fremantle), coproducida por Haut et Court TV y The Mediapro Studio. Paolo Sorrentino también es el autor de los guiones, junto a Umberto Contarello y Stefano Bises. Es la segunda incursión de Sorrentino en una serie ambientada en el mundo del papado moderno tras 'The Young Pope'.

Póster de 'The New Pope'HBO

La serie reúne a otros actores que ya estaban en 'The Young Pope' como Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi. Además, incorpora nuevos nombres al reparto como Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir y Massimo Ghini; e incluso cuenta con los cameos de Sharon Stone y Marilyn Manson como estrellas invitadas.

Un Papa con secretos

Según la sinopsis oficial, Pío XIII (Law) está en coma. Tras una serie de impredecibles y misteriosos acontecimientos, el Secretario de Estado Voiello (Silvio Orlando) consigue colocar en el trono papal a Sir John Brannox (Malkovich), un moderado aristócrata inglés, encantador y sofisticado, que toma el nombre de Juan Pablo III. El nuevo Papa parece perfecto, pero esconde algún secreto y cierta fragilidad. Enseguida se dará cuenta que no será fácil reemplazar al carismático Pío XIII: suspendido entre la vida y la muerte, Lenny Belardo se ha convertido en un santo y miles de fieles le idolatran, acrecentando el contraste entre fundamentalismos.

Mientras, la Iglesia está asediada por varios escándalos, que pueden poner en riesgo las jerarquías de forma irreversible, y por amenazas externas que golpean los símbolos del cristianismo. Sin embargo, como siempre, en el Vaticano nada es lo que parece. El Bien y al Mal van de la mano y para llegar al enfrentamiento debemos esperar a que los acontecimientos sigan su curso.